Posłanka PiS mówi o ataku posła Nitrasa. Poseł chce zwolnienia wydawcy

– Pan poseł Nitras kopnął mnie. Użył przemocy fizycznej wobec mnie. Sprawa toczy się w prokuraturze – takie szokujące wyznanie złożyła w programie „Strefa starcia” posłanka PiS, delegatka do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Iwona Arent. Na upublicznienie sprawy zareagował poseł PO Sławomir Nitras, który za pośrednictwem mediów społecznościowych zadał pytanie prezydentowi Andrzejowi Dudzie, czy wydawca programu publicystycznego Samuel Pereira „też odejdzie”.

Koronawirus i zarzuty opozycji wobec rządu, dotyczące epidemii były tematem programu „Strefa starcia”. Opozycja zarzucała rządowi, że wstrzymuje bądź fałszuje informacje dot. rozprzestrzeniania się choroby w Polsce. Sugerował to m.in. poseł Sławomir Nitras.



– Propaganda. To jest propaganda polityczna – skomentowała te uwagi posłanka Iwona Arent, przypominając, że wyniki z laboratoriów badających próbki od pacjentów podejrzewanych o zakażenie nowym szczepem koronawirusa są natychmiast przekazywane do organów służby zdrowia i organizacji międzynarodowych, jak np. Światowa Organizacja Zdrowia.



– Pan poseł Nitras w ogóle jest specyficznym człowiekiem, który różne rzeczy mówi i w różnym czasie i w różnej sytuacji – stwierdziła posłanka.





Na prośbę prowadzącego program o wyjaśnienie, posłanka odparła: „Pan poseł Nitras kopnął mnie. Użył przemocy fizycznej wobec mnie. Sprawa toczy się w prokuraturze, są świadkowie, którzy potwierdzają i tu muszę zaznaczyć, że koleżanki z PO, które widziały, co zrobił pan poseł Nitras, zupełnie; powiedziały, że nie widziały, bronią pana posła Nitrasa”.



Prowadzący program Michał Adamczyk zapowiedział, że w związku z tą bulwersującą historią zaprasza posła Nitrasa do przyszłotygodniowego programu, chociaż nie robi sobie wiele nadziei, że poseł się pojawi, gdyż wcześniej nie odpowiadał już na zaproszenia.



Poseł Nitras kilka minut po emisji napisał na Twitterze post skierowany do prezydenta RP Andrzeja Dudy. „Szanowny Panie @AndrzejDuda A ten Pereira to tez odejdzie? I Olechowski? Czy oni są poza Pana zasięgiem?” (zachowana pisownia oryginalna – dop red.) – napisał poseł PO.





Posłowi PO nie podoba się, że ujrzało to światło dzienne. Wolność słowa wg @SlawomirNitras: Zamiast przeprosić posłankę, która mówi jak ją kopnął - wzywa do zwolnienia wydawcy @StrefaStarcia



źródło: „Strefa Starcia”, portal TVP Info

Post posła skomentował na Twitterze również red. naczelny portalu tvp.info, a jednocześnie wydawca „Strefy starcia” Samuel Pereira. „Wolność słowa wg @SlawomirNitras: Zamiast przeprosić posłankę, która mówi jak ją kopnął – wzywa do zwolnienia wydawcy @StrefaStarcia” – napisał Pereira.