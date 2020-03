Strzelanina przed centrum handlowym. Nie żyje 13-latek

13-letni chłopiec zginął, a pięć innych osób, w tym czworo dzieci, zostało rannych w niedzielę w strzelaninie przed centrum handlowym w miejscowości Rosedale w amerykańskim stanie Maryland – poinformowała policja hrabstwa Baltimore.

Życiu rannych – dwóch 12-latków, dwojga 14-latków i 19-latka – nie zagraża niebezpieczeństwo. Jedna osoba opuściła już szpital.



Śledczy poinformowali, że kilku podejrzanych podeszło do ofiar, gdy te wychodziły z budynku w niedzielę niedługo po północy czasu lokalnego (godz. 5 w Polsce). – Doszło do sprzeczki, a następnie w kierunku grupy oddano wiele strzałów – powiedziała komendantka policji Melissa Hyatt.



– Ten poziom przemocy jest nie do zaakceptowania – oświadczyła Hyatt. – Nastolatek stracił życie z jakiegoś bezsensownego i nieznanego powodu – dodała.



Policja przesłuchuje świadków zdarzenia.

#wieszwiecej Polub nas