Premier Morawiecki pamiętał o Dniu Kobiet. Żonie przyniósł bukiet tulipanów

„To wy czynicie ten świat lepszym i piękniejszym” – napisał w niedzielę premier Mateusz Morawiecki, zwracając się do kobiet na swoim profilu na Facebooku.

Choć szef rządu zamieścił wpis na swoim profilu po godz. 20, to zapewnił, że nie zapomniał o Dniu Kobiet. „Wszystkim Paniom chciałbym z tej okazji życzyć wszystkiego, co najpiękniejsze. Pamiętajcie, że to Wy czynicie ten świat lepszym i piękniejszym” – napisał Morawiecki.



Zapewnił, że w jego życiu najważniejsza jest „ta Jedyna”, czyli żona Iwona. „I to dla niej dziś wieczorem, po pracowitym dniu, przyniosłem ten bukiet” – podkreślił. Poniżej zamieścił zdjęcie wielkiego bukietu tulipanów.



„Mężczyznom niezwykle trudno przychodzi sprawianie Wam (kobietom – red.) prezentów, na które naprawdę zasługujecie, ale liczą się przede wszystkim intencje!” – przyznał premier.

Dzień Kobiet ustanowiony został w 1910 r. dla upamiętnienia strajku 15 tys. pracownic fabryki tekstylnej w Nowym Jorku, które 8 marca 1908 r. domagały się praw wyborczych i polepszenia warunków pracy. Właściciel fabryki zamknął strajkujące w pomieszczeniach fabrycznych. W wyniku pożaru zginęło wówczas 129 kobiet.