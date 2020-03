Groźny wypadek w Karkonoszach. Po dziewczynkę przyleciał śmigłowiec LPR

Jedenastolatka została przetransportowana śmigłowcem do szpitala z podejrzeniem urazu kręgosłupa po tym, jak w niedzielę w Karkonoszach wpadła w „nierówność terenową” – poinformowali ratownicy GOPR.

Jak przekazał w niedzielę naczelnik grupy karkonoskiej GOPR Sławomir Czubak, do wypadku 11-latki doszło w niedzielę w rejonie schroniska Hala Szrenicka.



Ratownicy GOPR udzielili dziewczynce pomocy. – Ze względu na to, że był podejrzewany uraz kręgosłupa, poprosiliśmy o wsparcie Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i 11-latka śmigłowcem została przetransportowana do szpitala – przekazał Sławomir Czubak.





#wieszwiecej Polub nas