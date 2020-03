We Włoszech szybko przybywa ofiar koronawirusa

Z 233 do 366 wzrosła w ciągu doby liczba osób, które zmarły we Włoszech z powodu koronawirusa – poinformowano w niedzielę na konferencji prasowej w siedzibie Obrony Cywilnej w Rzymie. W całym kraju jest obecnie ponad 6300 zarażonych.

Dotychczas wyleczono 622 osoby. Od soboty liczba zarażonych wzrosła o ponad 1300.



– Pozostańcie w domach, to nie jest czas na wychodzenie na drinka – takie apele do Włochów kierowane są w niedzielę w programach telewizyjnych w związku z epidemią. Tego dnia wszedł w życie dekret zaostrzający działania w walce z szerzeniem się patogenu.



W stacjach telewizji RAI cały czas powtarzane są apele o poczucie obywatelskiej odpowiedzialności w związku z kryzysem epidemiologicznym, trwającym od ponad dwóch tygodni.



– Potrzebne jest niewielkie poświęcenie ze strony każdego, by przezwyciężyć kryzys. Każdy musi uświadomić sobie to, że na jakiś czas trzeba radykalnie zmienić tryb życia, ograniczyć wychodzenie z domu – podkreślają eksperci w RAI News 24.

