Prezydent: Dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego są pieniądze na 500 plus

Prezydent Andrzej Duda podczas niedzielnego spotkania z mieszkańcami Pruszkowa powiedział, że pieniądze z uszczelnionego systemu podatkowego pozwalają wypłacać 500 plus na każde dziecko, trzynastą emeryturę i realizować inne plany. Ocenił, że to jest olbrzymia zmiana jakościowa.

– Zanim Zjednoczona Prawica objęła rządy i zanim ja zostałem prezydentem Rzeczypospolitej, co roku ponad 50 mld zł VAT nie było wpłacanych do budżetu. Po prostu ktoś to kradł – mówił w Pruszkowie Andrzej Duda.



– Obecnie dzięki mądrej polityce i kilku zmianom, które zostały przeprowadzone – m. in. reformie, która doprowadziła do powstania Krajowej Administracji Skarbowej (...) myśmy lukę VAT zatkali o przeszło połowę – podkreślił prezydent.



Dodał, że to także dzięki temu możliwa jest m. in. modernizacja wojska i służb mundurowych.

źródło: pap

– Ile z tych posterunków policji zostało zlikwidowanych, ile połączeń kolejowych i autobusowych, które też zapewniały komfort życia zostało zlikwidowanych? My to wszystko przywracamy. To jest program przywracania podmiotowości tym obszarom Polski, które były zaniedbywane, o których z pogardą mówiono, że to jest prowincja – powiedział prezydent.