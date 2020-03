To już nie jest moda na bieganie. „Ultra Śledź” jest czymś więcej niż zwykłym biegiem ultra #PolskaToWiecej

Ponad 80 kilometrów biegu przez podlaskie lasy w mrozie. Tak w kilku słowach można opisać Ultra Śledzia, czyli jedyne tego typu wydarzenie sportowe, które już od 5. edycji odbywa się w Supraślu. Gdyby ktoś uważał, że przebiegnięcie takiego dystansu to nic, organizatorzy zapraszają również na Ultra Bladzine, czyli 160 kilometrów z limitem 24 godzin.

„Gwiazda Polski”. Zapomniana narodowa historia kosmiczna #PolskaToWiecej „Gwiazda Polski” – tak nazwano polski balon, który w 1938 roku miał pobić rekord wysokości lotu i jako pierwszy na świecie znaleźć się w warstwach... zobacz więcej

Od pięciu lat ultra biegacze z całej Polski zjeżdzają się do Supraśla na Podlasiu w dwóch celach. Pierwszy, to pokonanie Ultra Śledzia, czyli biegu na dystansie ponad 80 kilometrów. Drugim celem jest poczucie niesamowitego klimatu panującego na podlaskiej ziemi, podczas tej niecodziennej imprezy biegowej. Za fenomenem tego wydarzenia stoi grupa biegowych fanatyków, którzy swoją pasją do biegania starają się zarazić innych i mimo, że mowa tu o biegach ultra, organizatorzy mogą się pochwalić wręcz sprinterskimi osiągami w powiększaniu śledziowej - biegowej rodziny.



W tym roku odbyła się już piąta edycja Ultra Śledzia i jak mówią sami uczestnicy - nie wyobrażają sobie lutego bez biegu w Supraślu. Fakt, to wydarzenie ma coś specyficznego w sobie. Coś, co wyróżnia je na tle innych imprez biegowych w Polsce. Biegacze są dla siebie niczym rodzina a do tego grupa pracujących przy biegu wolontariuszy daje niesamowite poczucie wspólnoty i wsparcie. To drugie jest niesamowicie ważne na tak wymagającej trasie. Pamiętajmy że mówimy o ponad 80 kilometrach a w przypadku Ultra Bladziny to aż 160 kilometrów nieprzerwanego biegu. Osoby które porywają się na taki wyczyn muszą liczyć się z mrozem, tym co zastaną w lesie, samotnością i co za tym idzie strachem. W takim wypadku spotkanie na trasie serdecznych osób jakimi są wolontariusze jest nieocenione. Podobnie jak miska ciepłej zupy, która czeka na biegaczy na każdym z punktów żywieniowych. Oczywiście na zupie się nie kończy. jak mówią sami organizatorzy, liczą na to że osoba biorąca udział w „Śledziu” wyjedzie z Supraśla o kilka kilogramów cięższa.

Sport, przyjemność i pomaganie.



Ulstra Śledz jest wydarzeniem, które ma zbliżać. Na trasie niejednokrotnie zawiązują się przyjaźnie, które trwają latami. Nie jest to nic nadzwyczajnego, bo gdy biegnie się przez 12 czy jak w przypadku „Bladziny” nawet 24 godziny, jest czas na rozmowy. Dodatkowa korzyść, to oczywiście też moment, w którym biegacze przełamują swoje bariery. Sytuacje w których ciało już nie daje rady ale duch jest tak silny, że zaprowadza zawodnika na metę to stały element tego biegu. Walka którą prowadzi się w głowie podczas tak wielkiego wysiłku może przechodzić ludzkie pojęcia. Jak mówią ultra biegacze - Kto tego nie przeżył ten nie zrozumie, a kto to zrobił nie zapomni nigdy. „Śledź” i „Bladzina” nie są imprezami komercyjnymi. Nie uświadczymy na nich świecących po oczach stoisk sponsorów, setek ulotek czy wszechobecnego lansu. Śledź to społeczność która jest otwarta na wszystkich którzy też kochają biegać i mają ogromne serca. Serca do walki i pomocy innym. Mimo tego, że na końcu biegu istnieje coś takiego jak klasyfikacja i podium to najważniejszy jest sam fakt ukończenia biegu i pomoc jakiejś potrzebującej osobie z Podlasia. W tym roku zostało przekazane 10 tyś zł na rzecz 4 letniego Radka z Białegostoku. Chłopiec choruje na zaćmę wrodzona, cytomegalie wrodzoną, autyzm wczesnodziecięcy. Ultra Śledz to impreza z której całe Podlasie może być dumne a inne regiony Polski mogłyby brać przykład jak łączyć ludzi w pasji i jednocześnie nieść pomoc innym. Za rok „Śledź” z całą pewnością znowu wystartuje więc już dziś warto sobie zaznaczyć na czerwono w kalendarzu na przyszły rok Luty i obserwować kiedy ruszą zapisy do kolejnej edycji Ulstra Śledzia i Ultra Bladziny.

Klasyfikacja 2020



Zwycięzcy i zwyciężczynie Ultra Śledzia 2020: Klasyfikacja mężczyzn • I miejsce – Artur Jendrych – 07:05:42 • II miejsce – Marcin Kufel – 07:15:01 • III miejsce ex aequo – Adam Szydlik i Andrzej Godlewski – 07:38:00



Klasyfikacja kobiet • I miejsce – Patrycja Bereznowska – 08:01:41 • II miejsce – Anna Karolak – 08:23:35 • III miejsce – Hanna Nejfeld – 08:53:21



Zwycięzcy Ultra Bladziny 2020: • I miejsce ex aequo – Piotr Sawicki – 19:11:57 • I miejsce ex aequo – Andrzej Mazur – 19:11:57 • III miejsce – Mariusz Bartosiński – 19:56:31