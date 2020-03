Wielki sukces polskich służb. Udaremniono przemyt ćwierć tony heroiny

– Dziś możemy przedstawić kolejny wielki, wspaniały sukces funkcjonariuszy CBŚP i Krajowej Administracji Skarbowej w udaremnieniu przemytu heroiny – powiedział w trakcie konferencji prasowej Mateusz Morawiecki. – Chciałbym wyrazić uznanie dla niezwykłej skuteczności służb. (…) Ogromny przemyt ciężkich narkotyków, który miał trafić do Europy przez Polskę, został zatrzymany. To potężny strzał, ponad ćwierć tony z Bliskiego Wschodu – dodał również obecny na konferencji szef MSWiA Mariusz Kamiński.

O zabezpieczeniu „rekordowej ilości narkotyków” premier poinformował na niedzielnej konferencji prasowej. Premier przypomniał, że ok. dwa miesiące temu udaremniono największą w historii III RP próbę przemytu kokainy do Polski. – Dzisiaj możemy przedstawić kolejny wielki sukces – poinformował. Jak wskazał, chodzi o udaremnienie przemytu heroiny, której wartość przekracza 60 mln zł.



Szef rządu podkreślił, że udaremnienie przemytu było trudną i skomplikowaną operacją. Podziękował służbom za – jak to ujął – bronienie Polaków przed złem.



– Heroina to zło. To nie tylko wartość, którą przestępcy mogliby wykorzystać dla swoich procederów przestępczych na terytorium RP, wartość ogromna, powyżej 60 mln zł, ale przede wszystkim ludzkie łzy, cierpienie, ludzkie życie – mówił premier Morawiecki.



– Wiemy świetnie, że heroina to jeden z tych narkotyków, który uzależnia najszybciej. Specjaliści mówią, że czasami już po pierwszej dawce. Nie można się z tego wyzwolić do końca krótkiego już później życia – dodawał.

Morawiecki podkreślił też, że obecnie grupy przestępcze to wieloszczeblowe struktury, które wykorzystują najnowsze środki komunikacyjne. – Tym większe słowa uznania dla funkcjonariuszy, którzy zapobiegli przemytowi heroiny do Polski – powiedział Morawiecki.

Na konferencji wystąpił również szef MSWiA Mariusz Kamiński.



Minister powiedział, że heroina z Bliskiego Wschodu miała trafić przez Polskę do Europy Zachodniej. Polskie służby przechwyciły ponad ćwierć tony czystej heroiny oraz zatrzymały przestępców zaangażowanych w przemyt. – Był wśród nich jeden obywatel Polski – powiedział Kamiński. Dodał, że mężczyzna został już aresztowany.



Szef MSWiA wyraził uznanie za przeprowadzenie tej akcji funkcjonariuszom Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Krajowej Administracji Skarbowej.



Z kolei komendant Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Paweł Półtorzycki poinformował, że po udaremnieniu w Polsce przemytu 275 kg heroiny, policjanci z Polski, Holandii, Belgii i Turcji wraz z funkcjonariuszami Europolu podjęli decyzję o skoordynowanych zatrzymaniach członków grupy przestępczej przemycającej narkotyki.



– W zeszłym tygodniu zatrzymano 13 członków grupy przestępczej, której działalność szacujemy na tę chwilę na wprowadzenie do obrotu ponad dwóch ton heroiny i ponad jednej tony kokainy. Te osoby były zatrzymane jednocześnie. Wspólna koordynacja doprowadziła do tego, że udało nam się zlikwidować i unicestwić całą działalność tej grupy, natomiast nadal gromadzimy materiał dowodowy i próbujemy do końca rozpoznać to, co członkowie tej grupy na terenie Europy zrobili – zaznaczył insp. Półtorzycki.

– Dzięki temu, że wiedzieliśmy, że do Polski płyną cztery kontenery (...), dzięki współpracy z Krajową Administracją Skarbową udało nam się je dokładnie sprawdzić. W tych kontenerach było ukryte 275 kg heroiny, która już po pierwszej dawce potrafi uzależnić i bardzo szybko niszczy ludzkie zdrowie i pozbawia życia obywateli w całej Europie – ocenił.



Komendant poinformował, że praca policjantów nad rozpracowaniem przestępców przemycających narkotyki trwała prawie dwa lata. – Dwa lata temu służby bułgarskie zabezpieczyły na swoim terenie transport 700 kg heroiny, która miała trafić na teren całej Europy. Wtedy, dzięki współpracy z Europolem, z policją z Holandii i policją z Niemiec zaczęliśmy rozpoznawać modus operandi (sposób działania – PAP) grupy – powiedział Półtorzycki.



Ocenił, że dzięki temu udało się ustalić, że jednym z organizatorów bardzo dużych przemytów heroiny i kokainy jest Polak, który prowadził na pozór legalną działalność gospodarczą. – Nigdy nie był karany, a jednak działał w strukturach najbardziej zorganizowanej grupy przestępczej na terenie całej Europy, wprowadzając tony narkotyków na rynek europejski – dodał.



– Nie obyłoby się bez doskonałej współpracy i nadzorowania naszych czynności procesowych przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku – tam też zgromadzony materiał dowodowy był poddawany analizie – dzięki temu udało nam się m. in. rozpoznać i ustalić kolejną datę przemytu narkotyków do Polski – ocenił szef CBŚP.