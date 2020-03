Zamknięte szkoły z powodu koronawirusa. Miliony dzieci nie pójdą na lekcje

Miliony dzieci na całym świecie nie chodzi do szkoły z powodu rozprzestrzeniającego się koronawirusa. Blisko 100 tys. osób jest zarażonych Covid-19, w związku z czym rządy niektórych państw podejmują nadzwyczajne środki ostrożności. We Włoszech, epicentrum wybuchu epidemii w Europie, władze ogłosiły również zamknięcie szkół i uniwersytetów do 15 marca.

Francja zamyka szkoły z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa Wszystkie placówki szkolne w dwóch francuskich departamentach zostaną zamknięte na 15 dni w związku z epidemią koronawirusa – ogłosił w piątek... zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Włochy są jednym z 13 krajów, które ogłosiły ogólnokrajowe zamknięcie szkół z powodu zagrożenia zarażeniem koronawirusem. Według UNESCO na całym świecie epidemia ma wpływ na 290,5 mln dzieci, które, jak dotychczas, nie mogą uczestniczyć w lekcjach.



Kolejne kraje wdrożyły tymczasowe zawieszenie zajęć, przez co nawet 180 mln dzieci jest potencjalnie zagrożonych brakiem dostępu do kontynuacji nauki – podaje portal „Statista”. Dane dotyczą różnych etapów edukacji – przedszkolnej, podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.



Biorąc pod uwagę liczbę ludności i zasięg wybuchu epidemii, to właśnie w Chinach najwięcej dzieci nie może chodzić do szkoły – 233 mln. Japonia ma 331 przypadków COVID-19 i 16,5 mln dzieci pozostało w domach. W Iranie próby powstrzymania wybuchu epidemii również spowodowały zamknięcie szkół, co ma wpływ na 14,6 mln dzieci. Epidemia we Włoszech dotyka około 9 mln uczniów.



UNESCO twierdzi, że zamykanie szkół ma szereg negatywnych konsekwencji. Przerwanie nauki może skutkować pozbawieniem dzieci i młodzieży możliwości rozwoju. Cyfrowe portale edukacyjne mogą pomóc w rozwiązaniu tego problemu, ale nie są one powszechnie dostępne, zwłaszcza w biedniejszych krajach, które nie mają dostępu do technologii lub szybkiego połączenia internetowego.

#wieszwiecej Polub nas