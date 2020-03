Koronawirus w Warszawie. Jest potwierdzony przypadek zakażenia

Dwa nowe przypadki zakażenia koronawirusem potwierdzono w niedzielę u kobiety z woj. mazowieckiego i mężczyzny z woj. śląskiego. Pacjenci są hospitalizowani w szpitalach w Raciborzu i Warszawie.

Jak podaje resort zdrowia, zakażeni są w dobrym stanie. Służby sanitarno-epidemiologiczne docierają do wszystkich, którzy mogli mieć kontakt z zakażonymi. Część osób już trafiła na kwarantannę.



Oboje zakażonych powróciło niedawno z zagranicy. Kobieta, która nie jest Polką, przyleciała z Niemiec. Zakażony mężczyzna powrócił z Włoch autokarem.



– Hospitalizowana w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie pacjentka zakażona koronawirusem to Hiszpanka, która do Polski przyleciała samolotem – poinformował dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Michał Domaradzki. Domaradzki zaznaczył, że nie zna wieku pacjentki, jednak wie, że pracuje, więc nie jest emerytką.



Zgodnie z danymi Ministerstwa Zdrowia przebadano dotychczas 1154 próbki, z czego osiem wykazało wynik pozytywny.



Łącznie w Polsce jest już osiem potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem – jeden w Zielonej Górze, dwa w Szczecinie, jeden we Wrocławiu, dwa w Ostródzie, jeden w Warszawie i jeden w Raciborzu.



Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.

