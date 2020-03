Kreml wszędzie węszy wrogów. Chce podpisywania „lojalek” przez obcokrajowców

Kreml rozważa wprowadzenie „lojalek” dla obcokrajowców przybywających do Rosji - podało radio Echo Moskwy. Obywatele innych państw, przekraczając granicę Federacji Rosyjskiej, mieliby podpisywać dokument, w którym zobowiązują się nie prowadzić działalności politycznej.

Część niezależnych ekspertów zwraca uwagę, że tego typu pomysły są jeszcze jednym potwierdzeniem autorytarnego charakteru państwa. Według radia Echo Moskwy obcokrajowcy wjeżdżający do Rosji oprócz dokumentu, w którym zobowiązują się nie uczestniczyć w działalności politycznej, mieliby również podpisywać zapewnienie, że nie będą wiązać się z organizacjami przestępczymi.



Część komentatorów przypomina, że w Rosji zakazano działalności organizacjom, które w innych krajach działają legalnie m.in Świadkom Jehowy.



Słabnące sondaże prezydenta Władimira Putina i jego partii Jedna Rosja sprawiają, że Kreml zwiększa nacisk na ugrupowania opozycyjne i wszelkie środowiska krytyczne wobec władzy.

źródło: IAR

Podczas niedawnych obchodów piątej rocznicy zabójstwa opozycyjnego polityka Borysa Niemcowa, ulicami Moskwy maszerowało 22,5 tysiąca zwolenników opozycji.Demonstranci żądali uwolnienia więźniów politycznych, powstrzymania forsowanej przez Kreml reformy konstytucji i zaprzestania łamania praw obywatelskich.W ocenie rosyjskiego obrońcy praw człowieka Lwa Ponomariowa, jeśli ludzie nie będą się sprzeciwiać, to władze będą postępować coraz brutalniej: „Trwa państwowy terror, biorą za nic i wsadzają na długie lata. Czeka nas terror, wymierzony we wszystkie grupy społeczne – we wszystko co się rusza” – oświadczył lider ruchu „O Prawa Człowieka”.