Turecki pojazd pancerny próbował zniszczyć ogrodzenie graniczne [WIDEO]

Na portalach społecznościowych krąży wideo, na którym widać turecki pojazd wojskowy usiłujący zniszczyć ogrodzenie na granicy z Grecją. Nagranie pochodzi z monitoringu. Sprawa dotyczy tysięcy uchodźców i migrantów, którzy próbują nielegalnie dostać się do Europy, po tym jak prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan otworzył im przejazd na nasz kontynent, nie zważając na umowę migracyjną z UE z 2016 roku.

Turecki pojazd HIZIR / ATES próbował w piątek obalić płot na granicy przy greckim rejonie Ewros. Turcja miała otrzymać ten pojazd w 2019 roku w ramach projektu finansowanego w 75 proc. przez Europę, jak skomentował jeden z internautów.



Na Twitterze pojawił się komentarz potwierdzający, że pojazd pancerny, do którego była przymocowana lina, usiłował zniszczyć metalową barierę.







Napięta sytuacja na granicy



W ostatnim czasie na granicy turecko-greckiej panuje napięta sytuacja w związku z tysiącami osób, które chcą nielegalnie przyjechać na nasz kontynent. Dochodzi tam nawet do starć między migrantami a greckimi siłami bezpieczeństwa.



Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan w środę na spotkaniu ze swoją partią AKP oskarżył kraje UE o „deptanie” praw człowieka, a Grecję o „wykorzystywanie wszelkich środków, aby uniemożliwić migrantom dostanie się na greckie terytorium”, pośród których wymienił „zatapianie (red. łodzi migrantów) i strzelanie ostrą amunicją” – donosi AFP.



Turecka straż przybrzeżna poinformowała w nocy z piątku na sobotę, że na podstawie rozporządzenia podpisanego przez prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana będzie przeciwdziałać próbom nielegalnego przeprawiania się migrantów do UE przez Morze Egejskie.

Informację o poleceniu, jakie miał wydać prezydent Erdogan, przekazała w sobotę turecka agencja prasowa Anadolu. – Na wyraźne polecenie prezydenta nie będzie więcej przyzwolenia na przedostawanie się do Europy przez Morze Egejskie – powiedział rzecznik straży. Jak wyjaśnił, powodem tej decyzji jest „wysokie ryzyko i niebezpieczeństwo dla życia”, jakie wiąże się z podejmowaniem tego rodzaju prób.



Z 27 na 28 lutego Turcja ogłosiła, że nie będzie zatrzymywać na swym terytorium uchodźców – m.in. z Syrii, Afganistanu – próbujących drogą morską lub lądową dostać się do Europy. W związku z czym tysiące ludzi forsują granicę lądową między Turcją a Grecją.



„Decyzja nie do przyjęcia”



Decyzja Turcji o otwarciu dla migrantów granicy z Grecją, nie zważając na umowę migracyjną z UE z 2016 roku, jest nie do przyjęcia i taka presja polityczna zostanie odrzucona – oznajmili w piątek szefowie MSZ państw UE w komunikacie po swym posiedzeniu w Zagrzebiu.



„UE ponownie wyraża poważne zaniepokojenie sytuacją na granicy grecko-tureckiej i zdecydowanie odrzuca wykorzystanie przez Turcję presji migracyjnej do celów politycznych” – napisali ministrowie w oświadczeniu.



Turcja zobowiązała się w 2016 roku do zatrzymania nielegalnej migracji ze swojego terytorium do Unii Europejskiej w zamian za wsparcie ze strony Wspólnoty. Turcja przyjęła u siebie ok. 3,7 miliona syryjskich uchodźców i jest to największa populacja uchodźców na świecie.

