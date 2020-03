Koronawirus zatrzymał przyjazd koni do Polski. Międzynarodowa Cavaliada została odwołana

W związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem w Europie, jak i w Polsce została odwołana Cavaliada w Warszawie – poinformowali w niedzielę organizatorzy międzynarodowych zawodów jeździeckich. Miały się one odbywać od 13 do 15 marca. Jak wyjaśniono, Cavaliada „podlega najnowszym restrykcyjnym zaleceniom służb państwowych”.

„Wszyscy jesteśmy świadomi, że w ostatnich dniach sytuacja w Polsce staje się coraz poważniejsza, a wydarzenia, w tym zawody sportowe o charakterze międzynarodowym, są odwoływane” – zaznaczył w komunikacie Komitet Organizacyjny Cavaliady Tour. W warszawskim wydarzeniu miało uczestniczyć wielu zawodników i gości spoza Polski.



„Niestety, jak dobrze wiecie, sezon halowy zawodów jeździeckich wkrótce się kończy, dlatego mimo naszych najszczerszych chęci, nie ma możliwości, aby przesunąć organizację zawodów na późniejszy termin” – poinformowano.



„Wszystkich nas łączy miłość do koni. Dlatego głęboko wierzymy, że spotkamy się z Wami na następnych zawodach Cavaliady Tour. I już teraz gorąco zapraszamy Was wszystkich w grudniu do Poznania” – dodano.



Dodano, że zakupione bilety będzie można zwrócić lub wykorzystać podczas Cavaliady Poznań 2020 lub Cavaliady Warszawa 2021. W kwestii wymiany biletów należ skontaktować się z oficjalną platformą zajmującą się sprzedażą wejściówek na to wydarzenie.



źródło: Facebook, cavaliada.pl

Międzynarodowe zawody jeździeckie Cavaliada to cykl halowych zmagań sportowych, które gromadzą zarówno profesjonalistów, amatorów i zainteresowanych jazdą konną.