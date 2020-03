„W tych przypadkach będzie interweniował”. Prezydent o szczegółach specjalnego funduszu

Dzięki Funduszowi Medycznemu wzrost środków na ochronę zdrowia będzie nie tylko wielki, a wręcz ogromny. W 2015 r. ogólne wydatki na ten cel wynosiły 77 mld zł, w tym roku łącznie z Funduszem będzie to niemal 107 mld zł – powiedział prezydent Andrzej Duda.

Podczas konferencji prasowej prezydent poinformował, że roczna kwota przeznaczona na mający powstać Fundusz Medyczny wyniesie 2 mld 750 mln zł. Jak mówił, Fundusz ten ma być wsparciem równoległym do zasadniczego systemu finansowania ochrony zdrowia; ma służyć leczeniu pacjentów z chorobami onkologicznym, przede wszystkim dzieci, a także innych pacjentów z tzw. chorobami rzadkimi.



– To dodatkowy, kolejny element obok systemu zasadniczego, który będzie wspierał ochronę zdrowia w Polsce - w moim przekonaniu bardzo ważny, dlatego że dzięki niemu wzrost funduszy na ochronę zdrowia będzie już nie tylko – można powiedzieć – wielki, ale wręcz ogromny. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w 2015 r. globalna kwota na ochronę zdrowia to było 77 mld zł, w tym roku mówimy, że przewidziane są 104 mld zł, ale jeżeli do tego dodamy jeszcze te prawie 3 mld zł tego dodatkowego Funduszu Medycznego, to mamy prawie 107 mld zł na walkę o zdrowie i życie Polaków – mówił prezydent.



Ocenił, że to rozwiązanie, będzie dużym wsparciem dla systemu. – Nie mam co do tego wątpliwości, że takie działanie jest też działaniem oczekiwanym przez rodziców, których dzieci zapadły na choroby onkologiczne czy też choroby rzadkie – dodał. Jak podkreślił, wielokrotnie mamy do czynienia z „rozpaczliwymi sytuacjami”, w których organizowane są np. zbiórki publiczne na leczenie takich dzieci. – To właśnie między innymi w takich przypadkach Fundusz będzie interweniował – zapewnił prezydent.



– W tej chwili przewidujemy, że w 10 procentach ten fundusz mógłby wspierać profilaktykę – poinformował Andrzej Duda, dodając, że jest wdzięczny Ministerstwu Zdrowia za uruchomienie badań profilaktycznych dotyczących chorób onkologicznych dla osób powyżej 40. roku życia.



– To jest bardzo ważne, bo jednym z największych problemów jest to, że pacjenci zgłaszają się u nas do lekarza za późno. Zgłaszają się wtedy, kiedy choroba onkologiczna jest już rozwinięta i niejednokrotnie nie da się wtedy już po prostu pacjenta skutecznie wyleczyć – dodał.

– Fundusz w wysokości 2 mld 750 mln zł będzie przeznaczony na trzy filary: pierwszy dotyczy leczenia onkologicznego i chorób rzadkich dzieci i dorosłych, drugi inwestycyjny i trzeci profilaktyczny – powiedział obecny na konferencji minister zdrowia Łukasz Szumowski.



Jak wyjaśnił, na fundusz profilaktyczny ma być przeznaczone około 10 proc. tej kwoty. – Czas to życie. Im szybciej zdiagnozujemy chorobę, szczególnie w obszarze onkologicznym, tym szybciej mamy szansę wdrożyć skuteczną terapię – wskazał.



Odnosząc się do części inwestycyjnej, minister powiedział, że potrzebujemy inwestycji nie tylko w dużych, centralnych szpitalach, ale też ujednolicenia dobrego standardu działań, co ma miejsce w Krajowej Sieci Onkologicznej, gdzie dwukrotnie częściej wykonywane są badania histopatologiczne pełne.

źródło: TVP Info, PAP

– O dwa razy wzrosła ilość pełnych badań histopatologicznych. To jest czasami decyzja żyć albo nie żyć. (..) To są naprawdę ludzkie dramaty. Jeżeli będziemy mieć więcej tych badań pełnych, tym więcej pacjentów ma szansę na zdrowie – podkreślił. Jak dodał, „chcielibyśmy też inwestować w sprzęt i infrastrukturę w szpitalach okalających”.– Chorób rzadkich, które dotykają dzieci jest bardzo, bardzo dużo. 6 proc. pacjentów cierpi na choroby rzadkie. Potrzebujemy funduszu, który byłby niejako obok normalnej ścieżki refundacyjnej. To jest zresztą postulat środowisk pacjenckich od wielu lat – powiedział natomiast o trzecim filarze funduszu. Jak dodał, potrzebny jest mechanizm finansowania tym dzieciom skuteczne leczenie.