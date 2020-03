„Po co nam TVP, przecież mamy ZDF...”

Realizujecie scenariusz, który cały czas realizowała Platforma Obywatelska, jak była u władzy. Jak powstaje CPK, co mówił Rafał Trzaskowski – „Ale po co nam port? Mamy w Berlinie”. Po co nam w zasadzie TVP, skoro mamy ZDF? Takie jest myślenie PO – mówił w programie „Woronicza” 17 w TVP Info Jan Kanthak, poseł Solidarnej Polski .

Prezydent Andrzej Duda poinformował w piątek o podpisaniu noweli ustawy przyznającej TVP i Polskiemu Radiu 1,95 mld zł tytułem utraconych wpływów z abonamentu. Opozycja, w tym PO, apelowała o weto do nowelizacji i przekazanie tych niemal 2 mld zł na potrzeby ochrony zdrowia, w tym na wsparcie leczenia onkologicznego.



Podpisanie ustawy przez prezydenta skomentował w TVP Info poseł Jan Kanthak. Jak mówił polityk Solidarnej Polski, „najgorszym z tego wszystkiego jest próba wykorzystania tragedii nieszczęścia ludzkiego, jakim są choroby onkologiczne, do takiej codziennej ordynarnej walki politycznej”.



Pytany o to, czy była prawna możliwość przekazania pieniędzy na raka wskazał, że „nie było takiej możliwości”. – To były papiery wartościowe. Nie ma takich przesunięć budżetowych, bo to nie było w ramach kategorii budżetu, to była kwestia papierów wartościowych dla mediów publicznych”.



Zwracając się do polityków PO stwierdził, że teraz realizują oni „scenariusz, który cały czas PO realizowała, jak była u władzy”. – Jak powstaje Centralny Port Komunikacyjny, co mówi Rafał Trzaksowski? „Ale po co nam port? Mamy w Berlinie”. Po co nam w zasadzie TVP, skoro mamy ZDF (program niemieckiej telewizji publicznej – przyp. red.) – ironizował.

źródło: TVP Info

– Takie jest myślenie Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk swoimi działaniami chciał zaorać Polskie Linie Lotnicze, telewizję publiczną, mówiąc – „nie płaćcie abonamentu” i de facto przyjmując rozwiązania ustawowe, które nie zapewniły tych rekompensat – mówił Kanthak.Jak mówił poseł Solidarnej Polski, zwracając się do przedstawicieli opozycji, „wy protestujecie z jednego powodu – dzięki Jackowi Kurskiemu został przełamany monopol informacyjny, na którym wy mieliście łapę”. – Chcieliście mieć wyłączność na informacje, że PO jest wielka, a PiS jest zły – wskazał.