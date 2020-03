Polskie MSZ wspiera proces w Królestwie Niderlandów dot. zestrzelenia MH17

Polskie MSZ wyraziło nadzieję, że rozpoczynający się w Królestwie Niderlandów proces sądowy dotyczący zestrzelenia w 2014 r. nad Ukrainą samolotu Malezyjskich Linii Lotniczych MH17, doprowadzi do ustalenia winnych – podało w niedzielę Biuro Rzecznika Prasowego MSZ.

Proces dotyczący zestrzelenia 17 lipca 2014 r. nad wschodnią Ukrainą samolotu Malezyjskich Linii Lotniczych MH17 rozpocznie się w specjalnej sali sądowej w pobliżu lotniska Schiphol w Amsterdamie.



„Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej z zadowoleniem odnotowuje przewidziane na 9 marca 2020 roku rozpoczęcie, przed organami sprawiedliwości Królestwa Niderlandów, procesu sądowego mającego na celu wyjaśnienie prawdziwych okoliczności oraz ustalenie winnych zestrzelenia nad terytorium Ukrainy, kontrolowanym przez wspierane przez Rosję siły separatystyczne samolotu Malezyjskich Linii Lotniczych MH17 w dniu 17 lipca 2014 roku” – głosi komunikat, który podało w niedzielę Biuro Rzecznika Prasowego MSZ.



„W pełni ufamy niezależności i profesjonalizmowi procedur prawnych, które będą stosowane przed sądem Królestwa Niderlandów i w ramach prawa Królestwa Niderlandów. Wyrażamy nadzieję, że zbliżający się proces doprowadzi do dokładnego ustalenia przebiegu oraz osób winnych tego przestępstwa, które doprowadziło do tragicznej śmierci blisko trzystu osób siedemnastu narodowości” – podano w komunikacie.



„Jednocześnie mając na uwadze trwające śledztwo Wspólnego Zespołu Śledczego, wzywamy wszystkie państwa do pełnej współpracy w ramach śledztwa zgodnie z Rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2166” – dodało ministerstwo.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Boeing 777 Malezyjskich Linii Lotniczych, lot MH-17, lecący 17 lipca 2014 roku z Amsterdamu do Kuala Lumpur, został zestrzelony nad wschodnią Ukrainą na obszarze kontrolowanym przez prorosyjskich separatystów. Zginęło 298 osób, z których największą grupę stanowili obywatele Królestwa Niderlandów. Do tej pory ustalono, że malezyjski boeing został zestrzelony przez system rakietowy Buk, a wyrzutnia rakietowa pochodziła z rosyjskiej jednostki wojskowej w Kursku.