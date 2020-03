Agresywny bóbr wszedł do jednego z domów w Czarnolesie. Zaatakował mieszkającą tam kobietę. Ranna trafiła do szpitala, bóbr do klatki.

Do zdarzenia doszło w sobotę w Czarnolesie w woj. mazowieckim. Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o tym, że bóbr wszedł do mieszkania kobiety i pogryzł ją.



Po przybyciu służb okazało się, że agresywny zwierzak skrył się w piwnicy. Pogryziona kobieta została zabrana do szpitala. Bóbr został zabrany przez pracowników gminnych na badania.





#wieszwiecej Polub nas