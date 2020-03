Zdecydowane i ambitne. 3,5 tys. kobiet wśród terytorialsów

– W obliczu stojących przed nami wyzwań największe znaczenie ma nie płeć żołnierza, a posiadane przez niego umiejętności i kompetencje. W Wojskach Obrony Terytorialnej pełni służbę już blisko 3,5 tys. kobiet. Razem z żołnierzami-mężczyznami budują one formację skupioną na misji, którą jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności – powiedział dowódca WOT, gen. dyw. Wiesław Kukuła. Kobiety są bardzo ważną częścią Sił Zbrojnych RP.

Współczesne kobiety są zdecydowane i ambitne, nie boją się sięgać po to, o czym marzą, znają swoją wartość i wiedzą, na co je stać. Takie też są kobiety – żołnierze w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej.



Jest ich już blisko 3,5 tys., co stanowi 15% całego stanu osobowego WOT i jest współczynnikiem trzykrotnie większym niż w wojskach operacyjnych. Od zeszłorocznego „8 marca”, ilość kobiet – żołnierzy w WOT zwiększyła się o blisko 60%.



Według dowódców WOT, kobiety - żołnierze są bardziej skoncentrowane na celach, dużą przy tym wagę przywiązują do relacji. Są doskonałymi analitykami, często lepiej od mężczyzn potrafią zarządzać czasem, cechuje je asertywność i empatia.



– W obliczu stojących przed nami wyzwań największe znaczenie ma nie płeć żołnierza, a posiadane przez niego umiejętności i kompetencje. Kobiety – żołnierze razem z mężczyznami budują formację skupioną na misji, którą jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności – powiedział gen. dyw. Wiesław Kukuła, dowódca WOT.



Służba w szeregach WOT to rozwiązanie idealne dla kobiet, które choć już są spełnione w wielu aspektach swojego życia, chcą zrobić „coś więcej” dla swojego kraju i dla swoich najbliższych. Służba wojskowa dla wielu pań jest również doskonałą formą sprawdzenia się, pokonania swoich własnych słabości i nabycia nowych kompetencji oraz umiejętności – zaznaczają żołnierze WOT.

