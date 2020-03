Zmniejsza się liczba zachorowań na koronawirusa w Chinach

W Chinach natomiast obniża się liczba nowych przypadków zakażeń koronawirusem COVID-19. W sobotę wykryto 44 nowe przypadki patogenu, z czego 41 w będącym epicentrum zakażeń mieście Wuhan.

WIĘCEJ PRZECZYTAJ W RAPORCIE





Według oficjalnych danych w ciągu ostatniej doby poza Wuhan stwierdzono trzy przypadki zakażenia koronawirusem. Patogen wykryto u podróżnych, którzy przylecieli do Chin z Włoch i Hiszpanii. Do tej pory koronawirusa stwierdzono u 63 osób, które przybyły do Chin z państw, gdzie znajdują się duże ogniska epidemii.



Chińskie władze zaostrzyły kontrole epidemiologiczne na granicach. Zaapelowano też o powstrzymanie się od podróży do Chin osób, które w ostatnim czasie przebywały w regionach rozprzestrzeniania się patogenu. W takich metropoliach jak Pekin, Szanghaj i Kanton wprowadzono obowiązkową 14-dniową kwarantannę dla podróżnych z Korei Południowej, Włoch i Iranu.



W związku z mniejszą liczbą pacjentów, w Wuhan zamknięto największy tymczasowy szpital, który przyjął około 1700 pacjentów w lżejszym stanie. Szpital działał od 7 lutego.



Do soboty, 7 marca na całym świecie odnotowano 102 132 potwierdzonych przypadków. Liczba ofiar śmiertelnych choroby wzrosła do 3 488. Wśród krajów europejskich wirus najbardziej rozprzestrzenił się we Włoszech, gdzie potwierdzono ponad 4,6 tys. przypadków, w Niemczech – 684 przypadki, we Francji – 613 przypadków oraz w Hiszpanii – 374 przypadki.



W Polsce jak dotąd potwierdzono sześć przypadków koronawirusa. Jak zapewnił Ministerstwo Zdrowia, stan pacjentów jest stabilny, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.





#wieszwiecej Polub nas