Podszedł do chłopca w autobusie i zaczął bić go w twarz. Nikt nie reagował [WIDEO]

Policjanci z Rybnika poszukują sprawcy brutalnego pobicia w autobusie miejskim 15-letniego chłopca. Opublikowali zdjęcia z momentu napadu i apelują o pomoc w zidentyfikowaniu agresora. Żaden ze świadków pobicia nie pomógł chłopcu.

Jak podaje policja, do zdarzenia doszło 2 marca, około godziny 9 w autobusie linii 52 relacji Żory – Rybnik. 15-letni chłopiec jechał do szkoły. Niezidentyfikowany do tej pory mężczyzna podszedł do chłopca i uderzył go kilkakrotnie w twarz.



Po wszystkim wysiadł na kolejnym przystanku; chłopcu nikt nie pomógł, nikt nie zareagował, gdy był bity. 15-latek doznał urazu twarzy i najbliższe tygodnie będzie dochodził do pełnego zdrowia.



Wizerunek napastnika został zarejestrowany przez kamery monitoringu. Osoby, które rozpoznają tego mężczyznę proszone są o kontakt z policjantami z komisariatu w Boguszowicach – tel. 47 8557 510 lub z najbliższą jednostką policji.

