Specustawą w koronawirusa. Poznaj swoje prawa i obowiązki

W niedzielę weszła w życie ustawa ws. szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem. W sobotę podpisał ją prezydent Andrzej Duda. Ustawa przewiduje m.in. możliwość wprowadzenia zdalnej pracy w czasie kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego w związku z podejrzeniem koronawirusa, czy wypłatę zasiłków dla rodziców za czas zamknięcia m.in. szkół czy przedszkoli.

Ustawa w sobotę po godz. 12 została ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Wcześniej o jej podpisaniu poinformował w Nysie prezydent Andrzej Duda.



Specustawę uchwalił w poniedziałek Sejm. W piątek poparł ją bez poprawek Senat, o co apelował premier Mateusz Morawiecki. Senatorowie opozycji zapowiedzieli jednak, że w przyszłym tygodniu podejmą prace związane z nowelizacją specustawy, bo zawiera ich zdaniem wiele błędów merytorycznych i legislacyjnych.



Rządowy projekt specustawy został przygotowany w związku z rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 na świecie i w obliczu dynamicznego wzrostu zachorowań w Europie.

Praca w domu, zasiłek opiekuńczy



Ustawa zakłada m.in., że pracodawca, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków zdalnie z domu. Wprowadza prawo otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, za okres nie dłuższy niż 14 dni, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko.



Prawo budowlane w zawieszeniu



Ustawa zakłada ponadto możliwość dokonywania zamówień na towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Do projektowania, budowy, przebudowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, również w ramach przeciwdziałania COVID-19, wprowadzono możliwość niestosowania przepisów ustawy Prawo budowlane, a także ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustawy oraz o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Ceny wyrobów medycznych



Ustawa określa także zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem wirusa oraz zasady finansowania tych świadczeń. Ustawa zakłada, że minister zdrowia na podstawie informacji przekazywanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego ustali w drodze obwieszczenia maksymalne ceny na określone produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które mogą być wykorzystane w ramach walki koranawirusa.



W ustawie zapisano też, że w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta koronawirusem, farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę farmaceutyczną.



Według nowych przepisów w skrajnym przypadku, gdy stan epidemii i zagrożenia przekroczy możliwość działania administracji rządowej i samorządów, rząd może rozporządzeniem określić zagrożony obszar wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego oraz rodzaj stosowanych na tym terenie rozwiązań.



Dodatkowe uprawnienia dla premiera



Premier może, w myśl ustawy – na wniosek ministra zdrowia – nałożyć na jednostkę samorządu terytorialnego obowiązek wykonania określonego zadania w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.



Regulacja przewiduje też zmiany dotyczące wykorzystania wiedzy i kwalifikacji posiadanych przez żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w zakresie szerszym niż ten wynikający z pełnionych obowiązków w ramach posiadanej specjalności wojskowej i wojskowego przeszkolenia.



W ustawie zapisano również, że Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, dokonywać przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między częściami i działami budżetu państwa, uwzględniając wysokość oraz rodzaj koniecznego wsparcia i bieżące wykonanie wydatków w poszczególnych częściach i działach budżetu państwa.