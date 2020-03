Karambol z udziałem cysterny. Co najmniej 22 osoby zginęły

Co najmniej 22 osoby zginęły, a 70 odniosło obrażenia w wypadku drogowym, do którego doszło w sobotę na autostradzie w pobliżu Damaszku – podała syryjska agencja prasowa SANA.

Według agencji SANA, do wypadku doszło na drodze łączącej stolicę Syrii z miastem Hims.



Syryjski minister spraw wewnętrznych Mohammad Khaled al-Rahmoun powiedział, że wypadek był spowodowany awarią hamulców cysterny. Kierowca pojazdu stracił nad nim panowanie, po czym cysterna zderzyła się z dwoma autobusami przewożącymi pasażerów z Iraku oraz 15 samochodami osobowymi.







