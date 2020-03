„Połowa Włoch odcięta z powodu wirusa”. Burza wokół drastycznego dekretu rządu

Burzę i niedowierzanie wywołało w sobotę we Włoszech ogłoszenie przez premiera Włoch Giuseppe Conte zaostrzenia walki z koronawirusem. W regionie Lombardia i w 14 miastach na północy, gdzie się szerzy, będzie obowiązywać ograniczenie możliwości poruszania się. Zostaną zamknięte kina i teatry.

W nocy z soboty na niedzielę Conte wystąpił na konferencji prasowej w swej kancelarii w Rzymie, w trakcie której poinformował, co będzie zawierać nowy dekret wprowadzający dalsze, zaostrzone kroki w celu zatrzymania szerzenia się wirusa.



Kilka godzin wcześniej media opublikowały jego projekt, który wywołał burzę i protesty lokalnych władz. Całość nowych przepisów, które wejdą natychmiast w życie, ma zostać opublikowana w najbliższym czasie – zapowiedział szef rządu wyrażając oburzenie publikacją projektu.



Premier wyjaśnił, że zaostrzone kroki w walce z Covid-19 obowiązywać będą w Lombardii oraz w 14 miastach – prowincjach w regionach Piemont, Wenecja Euganejska, Emilia- Romania i Marche. Conte odczytał listę tych miast: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro i Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padwa, Treviso i Wenecja.



We wszystkich tych wymienionych miejscach bary i restauracje mogą być otwarte w godzinach 6-18, jeśli zagwarantowane tam zostanie zachowanie odległości jednego metra między osobami obecnymi w środku.



Karą za naruszenie tych przepisów, jak ogłosił Conte, będzie zawieszenie działalności lokalu. – Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest bardzo surowa, ale nie możemy pozwalać dalej na zakażenia – oświadczył.

Następnie premier ogłosił: – Siły policji będą uprawnione do zadawania pytań obywatelom, poruszającym się po tych obszarach. Oznacza to, stwierdził, że trzeba będzie uzasadnić konieczność podróżowania”.– Nie ma absolutnego zakazu poruszania się, ale możliwość ta będzie ograniczona – zaznaczył.– Nie ma mowy o zatrzymaniu wszystkiego, ale trzeba postępować zgodnie z logiką przestrzegania reguł – wskazał szef rządu.Ponadto zaapelował: – Od tej pory tym, którzy mają gorączkę powyżej 37,5 stopnia i infekcje dróg oddechowych stanowczo zaleca się pozostanie w domu, niezależnie od tego, czy mają wirusa, czy nie. Niech skontaktują się z lekarzem.Giuseppe Conte zapowiedział, że wydane zostanie rozporządzenie o zawieszeniu wszystkich spektakli teatralnych i projekcji filmów w kinach.

Burmistrz Wenecji Luigi Brugnaro odnosząc się do ujawnionego przez media projektu przewidującego zamknięcie jego miasta napisał na Twitterze, że w takiej formie wydaje mu się on „fatalny”. – Nikt mnie o tym nie uprzedził, takie postępowanie to błąd – ocenił.



– Nie mam słów – oświadczył burmistrz miasta Asti Maurizio Rasero dowiedziawszy się z mediów, że jego miasto może zostać uznane za zamkniętą „czerwoną strefę”.



Niedzielna włoska prasa podkreśla, że niektóre przepisy z rozporządzeń rządu są drastyczne.



„Połowa Włoch odcięta z powodu wirusa” – stwierdza dziennik „Il Messaggero”. Turyńska „La Stampa” komentując projekt ocenia: „Wirus zamyka serce północy”. Zaznacza, że zakaz opuszczania miast i miasteczek oraz wstępu do nich dotyczyłby 12 milionów osób.



Najnowszy, przedstawiony w sobotę wieczorem bilans koronawirusa we Włoszech to 233 osób zmarłych oraz ponad 5800 dotychczas potwierdzonych przypadków choroby.



