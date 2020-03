Kidawa-Błońska skłamała na spotkaniu wyborczym. Poszło o 500 Plus

Piękne hasła, ale brakuje jeszcze prawdy – tak jeden z mieszkańców Kutna skomentował słowa Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, kiedy w środę odwiedziła to miasto. Mężczyzna na spotkaniu wyborczym mówił, że kandydatka PO raz popierała program 500 Plus, innym razem była przeciw – podobnie, jego zdaniem, jak w kwestii emerytur. Kidawa-Błońska w odpowiedzi stwierdziła, że głosowała za 500 Plus. To jednak okazuje się nieprawdą, bo jak wynika głosowania nad projektem – wstrzymała się wówczas od głosu.

Mieszkaniec Kutna zarzucił też Małgorzacie Kidawie-Błońskiej manipulację ws. koronawirusa, kiedy twierdziła, że „rząd ukrywa” informacje o zakażeniach w Polsce. – Okazało się to nieprawdą – stwierdził mężczyzna.



– No i koronawirus jest, ale ja to panu wytłumaczę – odpowiedziała posłanka PO.



Wtedy przeszła do wykładania swoich racji ws. programu 500 Plus. – Kiedy pojawił się pomysł, analizowaliśmy to. Jeżeli to miał być program prorodzinny, jeśli ludzi ma się zapędzać do posiadania dziecka, to niech to będzie na pierwsze dziecko – mówiła.



– W wielu rodzinach te pieniądze bardzo są potrzebne i pomogły wielu rodzinom. I o tym trzeba mówić. I chciałabym, aby pan sprawdził, to głosowałam za 500 Plus. Staraliśmy się o poprawkę, żeby było 500 Plus na pierwsze dziecko i jest to 500 Plus na pierwsze dziecko – podkreśliła Kidawa-Błońska



Słowom kandydatki PO na prezydenta przeczą jednak sprawozdania z głosowania nad projektem.



11 lutego 2016 roku, gdy Sejm głosował nad przyjęciem ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – która wprowadzała m.in. program 500 Plus – Małgorzata Kidawa-Błońska, podobnie jak 127 innych posłów Platformy Obywatelskiej wstrzymała się od głosu.



Ustawa przeszła z poparciem 261 posłów.



