„Powrót do świata dźwięków”. Polska pomoc dla dzieci głuchoniemych w Kamerunie

Powrót do świata dźwięków – to największe marzeni 14-letniej Syntii. W Kamerunie takich dzieci jest znacznie więcej i właśnie im swoją pomoc już po raz trzeci oferują wolontariusze fundacji Redemptoris Missio. W Bertoua, w szkole założonej przez świecką misjonarkę Ewę Gawin, badają słuch i zakładają aparaty słuchowe dzieciom głuchoniemym i niepełnosprawnym. Program „Protetyk słuchu w Afryce” to pomysł absolwentki poznańskiej audiologii Agnieszki Łukanowskiej.

Inicjatywę wspierają Uniwersytet Medyczny w Poznaniu i Diecezja Tarnowska.





