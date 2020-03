Narciarz spadł w 700-metrową przepaść. Tragiczna sobota w Tatrach

Dwie osoby zginęły w sobotę w Tatrach. Jedna z nich – turystka – spadła z dużej wysokości na szlaku prowadzącym na najwyższy polski szczyt, Rysy. Kolejna śmiertelna ofiara to narciarz, który spadł w 700-metrową przepaść na Łomnickim szczycie w słowackiej części pasma.

Do wypadku doszło na szlaku na Rysy, gdzie turystka najprawdopodobniej poślizgnęła się i spadła, doznając śmiertelnych obrażeń. Ratownicy TOPR na pokładzie śmigłowca przetransportowali ciało do Zakopanego.



Kolejny tragiczny wypadek miał miejsce w słowackiej części Tatr. Narciarz, usiłując dotrzeć na szczyt Łomnicy, runął w przepaść. Według relacji słowackich ratowników górskich, mężczyzna spadł z wysokości około 700 metrów doznając śmiertelnych obrażeń. Jego ciało ratownicy przetransportowali do Starego Smokowca.



Ratownicy TOPR byli także wzywani do poszkodowanych turystów w rejon Suchych Czub, Zmarzłego Stawu i Przełęczy Kondrackiej.

Jak informują pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN), w górach panują typowo zimowe warunki. Szlaki znajdują się pod śniegiem i część z nich jest nieprzetarta.– Pod warstwą świeżego śniegu na większości szlaków turystycznych występują oblodzenia i jest bardzo ślisko. Powyżej granicy lasu warunki do uprawiania turystyki są bardzo trudne; w niektórych miejscach utworzyły się głębokie zaspy, natomiast winnych szlaki są wywiane ze śniegu do lodu – informuje TPN. Wybierając się w wyższe partie Tatr należy mieć na wyposażeniu sprzęt do zimowych wypraw, taki jak raki, czekan, kask oraz lawinowe ABC czyli detektor, sondę i łopatkę.