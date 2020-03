Andrzej Duda: Orszak Trzech Króli buduje wspólnotę

Orszak Trzech Króli buduje wspólnotę – powiedział prezydent. Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą spotkali się w pałacu prezydenckim z organizatorami i uczestnikami Orszaku Trzech Króli.

– Fenomenem orszaku (Trzech Króli - PAP) jest (...) budowanie wspólnoty – powiedział Andrzej Duda.



Zwrócił uwagę, że choć Polacy mają różnorakie poglądy, to jednak tworzą wspólnotę. Tym, co ją spaja jest historia, święta patriotyczne, a także wydarzenia takie, jak Orszak Trzech Króli. Prezydent podziękował organizatorom orszaku za „wspaniałe kreowanie wspólnoty”. Zwrócił uwagę, że „w czasie, gdy jest tyle laicyzacji, udało się (im - red.) wprowadzić wydarzenie, które ma charakter religijny”.



Agata Kornhauser-Duda również wskazała na wspólnoto twórczy charakter Orszaku Trzech Króli. Podkreśliła, że zaangażowanie całych rodzin, społeczności szkolnych i lokalnych w przygotowanie orszaku, a następnie jego przeprowadzenie, buduje nie tylko małe wspólnoty, ale także wspólnotę narodową.



Pierwsza Dama przypomniała, że wraz z mężem uczestniczyli w Orszakach Trzech Króli od 2016 r. Byli w Cieszynie, Skoczowie, Wadowicach i Warszawie.Organizatorem orszaku jest Fundacja Orszak Trzech Króli. Inicjatywa zorganizowania ulicznych jasełek powstała w 2009 r. w szkole „Żagle” prowadzonej przez Stowarzyszenie „Sternik”.



Imprezie towarzyszą liczne koncerty, jarmark orszakowy, żywa szopka ze zwierzętami. Odbywa się on w wielu miastach Polski, a także organizują ją Polacy mieszkający za granicą.Kościół katolicki 6 stycznia obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli święto Trzech Króli: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Uroczystość Trzech Króli obchodzona jest także, jako dzień misyjny. 6 stycznia od 2011 r. jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

