„Władze wykazują zaangażowanie”. Bosak wzywa do przestrzegania instrukcji ws. koronawirusa

Władze wykazują zaangażowanie w walkę z koronawirusem, proporcjonalną do możliwości – powiedział kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak. Zadeklarował, że jest gotów zaprzestać spotkań publicznych, jeżeli będą takie zalecenia.

W sobotę potwierdzono kolejny, szósty przypadek koronawirusa w Polsce.



– Władze wykazują zaangażowanie, to zaangażowanie jest proporcjonalne do możliwości reagowania w takiej sytuacji. Wydaje mi się, że głównym problemem, z którym ścierają się władze, jest generalne nieprzygotowanie naszego państwa na sytuacje awaryjne w obszarze ochrony zdrowia – powiedział Bosak na konferencji prasowej w Chełmie (Lubelskie) poproszony o ocenę działań w walce z koronawirusem.



Bosak podkreślił, że ochrona zdrowia w Polsce była „zaniedbana od lat”, brakuje personelu, sprzętu, miejsc na oddziałach intensywnej terapii. – Z tymi ograniczeniami będziemy się zderzać – powiedział.



– Jedna osoba, u której zostanie potwierdzony ten wirus, spowoduje, że personel medyczny, który nie używał wszelkiego rodzaju ochronnych zabezpieczeń, musi zostać odsunięty od pracy dla bezpieczeństwa pacjentów i reszty personelu. Tymczasem brakuje zarówno środków ochronnych jaki i personelu, jak również brakuje miejsc na oddziałach intensywnej terapii – ocenił Bosak.

– Osoby zarażone koronawirusem, w wieku czy kondycji, która naraża je na ryzyko śmierci, muszą mieć możliwość korzystania z respiratora. Informacje, jakie do mnie spływają z niektórych województw, są takie, że na całe województwo na przykład są takie trzy miejsca. W wypadku wystąpienia większej liczby zachorowań po prostu mamy bardzo poważny problem – dodał.Podkreślił, że ten problem nie wynika z bieżących działań rządu, tylko z całego sposobu prowadzenia ochrony zdrowia przez wiele lat, który był krótkowzroczny nastawiony na zarządzanie bieżące, zwykłą zachorowalnością na zwykłe choroby. – W tej chwili widzimy, że to była polityka niepoważna i rząd będzie musiał mierzyć się z konsekwencjami tej polityki – powiedział Bosak.

Wyraził nadzieję, że nie będzie więcej ognisk koronawirusa, wezwał wszystkich do spokoju i przestrzegania instrukcji władz.



– Trzeba zachować spokój, stosować się do instrukcji, które otrzymujemy poprzez media od osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, takich jak minister zdrowia przede wszystkim. Myślę, że te komunikaty są dostosowane do sytuacji – podkreślił.



Zadeklarował gotowość przerwania kampanii, jeśli będą takie zalecenia.



– Ja podczas konsultacji u premiera Mateusza Morawieckiego, gdzie byłem wraz z posłem Jakubem Kuleszą, zadeklarowaliśmy, że na razie prowadzimy kampanię wyborczą normalnie. Natomiast jeśli zwiększy się liczba przypadków wystąpienia koronawirusa, będą nowe dyspozycje, na przykład takie, żeby zaprzestać spotkań publicznych, to oczywiście się podporządkujemy – powiedział.