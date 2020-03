PiS i Lewica zgodne ws. koronawirusa. Krytykują „uprawianie na epidemii walki politycznej”

Dobrze, że specjalna ustawa ws. koronawirusa została uchwalona w tak szybkim tempie; była potrzebna – uważa rzeczniczka Lewicy Anna Maria Żukowska. Zdaniem posłanki na sprawach takiej wagi jak zagrożenie epidemią „nie można uprawiać walki politycznej”. – Wszystko jest pod kontrolą, 6 przypadków zachorowań i już ponad 1,5 tys. osób pod nadzorem – dodała z kolei Maria Koc, senatorka PiS. W programie „Gość Wiadomości” dyskutowały także o emocjach i „sianiu paniki” przez część sceny politycznej.

W Dzienniku Ustaw opublikowano w sobotę specustawę dotyczącą walki z koronawirusem. Wcześniej, podczas wizyty w szpitalu w Nysie, ustawę podpisał prezydent Andrzej Duda. Dotąd potwierdzono w Polsce sześć przypadków zakażeń koronawirusem.



Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przewiduje między innymi, że osoby chore na chorobę zakaźną albo osoby podejrzane o zachorowanie na nią mogą podlegać obowiązkowej hospitalizacji. Zapisano w niej też, że w celu przeciwdziałania koronawirusowi pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy w formie zdalnej. Ustawa zakłada również, że w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola albo szkoły, możliwość przyznania dodatkowego zasiłku opiekuńczego - nie dłuższego niż czternastodniowy.



– Procedury działają, jest też skuteczna szeroka akcja informacyjna prowadzona przez rząd, Sanepid, NFZ, media publiczne ale też komercyjne – mówiła na antenie TVP Info senatorka Maria Koc z Prawa i Sprawiedliwości. Podziękowała przy tym mediom za przekazywanie rzetelnych informacji społeczeństwu. – Ta informacja dociera do Polaków i widać, że osoby, które mogą być zakażone, wiedzą jak się zachować, gdzie udać się po pomoc i gdzie zadzwonić – podkreśliła.



Koc wskazała, że podpisana w sobotę przez prezydenta ustawa wchodzi w życie już w niedzielę, a jej zapisy będą służyły też temu, by przeciwdziałać ewentualnemu zagrożeniu epidemiologicznemu.

Z szybkiego procedowania ustawy zadowolona jest także rzeczniczka Lewicy Anna Maria Żukowska. W programie „Gość Wiadomości” zaznaczyła, że ustawa była potrzebna przede wszystkim dlatego, że nowego wirusa SARS-CoV-2 nie było w katalogu chorób, które kwalifikują do kwarantanny.



– Żeby potem nie było problemów z tym, że ktoś został zmuszony do odbycia kwarantanny, w jakiś sposób pozbawiony wolności, i nie procesował się później z państwem polskim – podkreśliła.



Jak wskazała, przygotowana przez rząd ustawa daje także szereg możliwości wojewodom i samorządom, którym są potrzebne środki, by – jak mówiła – zabezpieczyć wszystkie sprzęty potrzebne przed zarażeniem koronawirusem przez pracowników służby zdrowia.

Anna Maria Żukowska i Maria Koc były zgodne w kwestii tego, że zagrożenia jakie niesie ze sobą COVID-19 są zbyt poważne, by na tym polu uprawiać walkę polityczną.

– Jeśli chodzi o Lewicę, to od początku studziliśmy tą panikę; staraliśmy załagodzić emocje, które pojawiały się z różnych stron sceny politycznej. (…) Nie ma powodu do paniki. Niezależnie od tego, kto rządzi w kraju, najważniejsze jest bezpieczeństwo, zdrowie i życie Polek i Polaków – powiedziała Żukowska.



Zdaniem Marii Koc „część sceny politycznej zachowuje się bardzo odpowiedzialnie, współpracuje z rządem, a także nie sieje paniki”. Senatorka przypomniała jednak o wpisach choćby kandydatki PO na prezydenta Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która twierdziła, że „rząd ukrywa przypadki zakażenia”.



– Zgadzam się, że powinniśmy działać ponad podziałami politycznymi, to zbyt poważna sprawa – dodała Koc.