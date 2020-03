Prof. Maliszewski: Opozycja gra emocjami kosztem chorych. Mam ojca w hospicjum

Prof. Norbert Maliszewski krytykuje zarzuty opozycji, która twierdzi, że rząd przekazuje 2 mld zł na dofinansowanie mediów publicznych kosztem onkologii. Psycholog społeczny i publicysta ocenił w mediach społecznościowych, że to „amoralny szantaż”. „Mam ojca w hospicjum” – zwierzył się w emocjonalnym wpisie.

Prof. Maliszewski odniósł się do zapowiedzi wydzielenia nowego Funduszu Medycznego o wartości przekraczającej 2,7 miliarda złotych rocznie. Prezydent Andrzej Duda ogłosił w Nysie, że fundusz będzie zewnętrznym źródłem finansowania potrzeb systemu ochrony zdrowia.



Komentując te informacje prof. Maliszewski przypomniał, że według polityków opozycji polska onkologia traci, bo rząd wsparł około 2 mld zł media publiczne. Zdaniem profesora stosują oni „amoralny szantaż”.



„Przeznaczamy coraz więcej na onkologię. Mam ojca w hospicjum, z przerzutami w kręgach szyjnych. Dla nas amoralny był ten szantaż, gdyż to fałszywy dylemat (nie ma tu opcji albo na walkę z rakiem, albo tvp). To gra emocjami kosztem chorych, zero rozwiązań problemu, czysty populizm” – napisał prof. Maliszewski.



„Plus zgodnie z życzeniem Pana Prezydenta jest planowany dodatkowy fundusz onkologiczny (tu nie ma dylematu albo, albo). Dylemat jest pozorny, tak naprawdę to amoralny szantaż” – można przeczytać w kolejnym wpisie.

