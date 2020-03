Były minister zdrowia w rządach SLD krytykuje Kidawę-Błońską. „Rządowi postawiłbym piątkę”

Uciekanie się do teorii spiskowych charakteryzuje zwykle partie skrajne, tymczasem w Polsce robi to główna partia opozycyjna – uważa Marek Balicki, były minister zdrowia w rządach Leszka Millera i Marka Belki. W wywiadzie dla magazynu „Plus Minus” stwierdził, że „za dotychczasowe działania w związku z koronawirusem postawiłby rządowi piątkę”.

W ocenie Balickiego – jeśli chodzi o nowy wirus – „dawno w Polsce nie było tak szerokiej kampanii informacyjnej, wyprzedzającej problem, a nie reaktywnej, jak to zwykle bywało”.



„Za dotychczasowe działania postawiłbym rządowi piątkę. Nie wykluczam oczywiście, że te wszystkie nadzwyczajne starania wynikają również z faktu, że mamy kampanię wyborczą. Jeżeli jednak wicemarszałek Sejmu z głównej partii opozycyjnej (Małgorzata Kidawa-Błońska – red.), kandydatka na prezydenta, opowiada o ukrywaniu prawdy o koronawirusie przez rząd, to przyznam, że mnie to zdumiewa” – podkreślił były minister zdrowia w rządach SLD.



„To jest znowu odwoływanie się do spiskowych teorii. Na szczęście łatwych do obalenia. Ukrywanie przypadków koronawirusa musiałaby oznaczać, że rząd ma jakieś tajne laboratoria, gdzie bada próbki i ukrywa wyniki przed opinią publiczną. Tymczasem wiemy, że rząd tajnych laboratoriów nie ma, a w dzisiejszych czasach, w dobie internetu, niczego ukryć się nie da. To jest absurd” – stwierdził Balicki.

Dodał, że martwią go takie wypowiedzi Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Wyjaśnił, że „uciekanie się do teorii spiskowych charakteryzuje zwykle partie skrajne”. „Tymczasem w Polsce robi to główna partia opozycyjna” – oznajmił.



Balicki przyznał, że potrzebne są większe nakłady na opiekę zdrowotną.



„Miliardów na zdrowie potrzeba więcej, ale nie metodą »miliard w środę, miliard w sobotę«. Poza tym PO naprawdę nie powinna tym grać, bo zawsze może spotkać się z pytaniem: dlaczego sami nie daliście chociaż 0,5 mld zł więcej na onkologię?” – wskazał Balicki.

Zwrócił także uwagę na narodowy program ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, który w czasach rządów PO-PSL i ministra Bartosza Arłukowicza – jak mówi Balicki – nie został wdrożony, a miał obejmować swoim działaniem lata 2011-2015.

„Praktycznie nic nie zrobiono. (…) Pięć lat zostało zmarnowane. (…) Za to ministrów z PiS udało nam się przekonać stosunkowo łatwo. Przez rok opracowano program na lata 2017-2022” – podkreślił były polityk.



W sobotę prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że powstanie specjalny Fundusz Medyczny z budżetem niemal 3 mld zł rocznie. Pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie chorób onkologicznych, a także finansowanie leczenia dzieci dotkniętych chorobami onkologicznymi i chorobami rzadkimi.



Natomiast w piątek premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że rząd w tym roku przeznaczy na onkologię rekordową sumę – ponad 11 mld złotych.