Francja zamyka szkoły z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa

Wszystkie placówki szkolne w dwóch francuskich departamentach zostaną zamknięte na 15 dni w związku z epidemią koronawirusa – ogłosił w piątek wieczorem rząd tego kraju. Kilkaset tysięcy uczniów od poniedziałku nie pójdzie na lekcje. Departament Oise jest obszarem najbardziej dotkniętym przez wirusa we Francji. Na jego terenie w ciągu dwóch tygodni zmarło sześć osób.

Ponad sto szkół publicznych i prywatnych, w tym żłobki będzie musiało pozostać zamkniętych przez 15 dni w departamencie Oise w regionie Hauts-de-France na północy Francji z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Doszło tam do 110 zakażeń Covid-19.



Zakaz przebywania na terenie placówek edukacyjnych dotyczy 165 tys. uczniów i 14 tys. pracowników. Regionalny portal France3 zwraca uwagę na problem zapewnienia opieki dzieciom. Niektórzy rodzice będą musieli wziąć zwolnienie lekarskie, ponieważ nie mają możliwości wykonywania pracy zdalnej.



Na razie szkoły nie wprowadziły zastępczych metod nauczania. Problem może dotknąć szczególnie uczniów ostatnich klas liceum, którzy przygotowują się do egzaminów maturalnych. Jeden z lokalnych nauczycieli zapewnia, że pracuje już nad rozwiązaniem, np. wprowadzając wideokonferencje.



Zamknięcie palcówek dotyczy też departamentu Górny Ren w regionie Grand Est na granicy z Niemcami i Szwajcarią. Tam do szkół nie pójdzie ok. 135 tys. uczniów.



Narodowe Centrum Kształcenia na Odległość („National Center for Distance Education”) zapewniło gotowość pomocy w kontynuowaniu edukacji, oferując uczniom – z obszarów szczególnie zagrożonych – darmowy dostęp do platformy z materiałami powtórkowymi i „wirtualną klasą”, jak podaje dziennik „Le Monde”.



Jak wyjaśniał w piątek premier Francji Édouard Philippe, decyzja rządu została podjęta z powodu zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa oraz w celu przestrzegania zaleceń zdrowotnych.

Nous renforçons les mesures pour limiter les contacts dans les zones où le #coronavirus circule avec beaucoup d’intensité. Dans l’Oise et le Haut-Rhin, nous fermons à compter de lundi matin et pour 15 jours les crèches, maternelles, écoles, collèges et lycées. pic.twitter.com/XErY0velSs — Edouard Philippe (@EPhilippePM) March 6, 2020

