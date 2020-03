Rozpędzony pociąg wjechał w BMW. Kierowca uciekł [WIDEO]

Kierowca, który wjechał samochodem pod rozpędzony pociąg, uciekł szczęśliwie z miejsca wypadku, do którego doszło w czwartek w Los Angeles – podają lokalne media. 60-letni mężczyzna doznał lekkich ran. Policja opublikowała wideo z momentu zderzenia pociągu z samochodem.

Rozpędzony pociąg uderzył w BMW, po tym jak kierowca skręcił samochodem wprost na tory, mimo, że szlaban był zamknięty. 60-latek wyszedł z wypadku jedynie z zadraśnięciami i siniakami.



Amerykańskie media zaznaczają, że wideo z wypadku może przypomnieć kierowcom, aby uważali na przejazdach kolejowych i zwracali większą uwagę na sygnalizację.

This picture speaks for itself. #TrainCrossing #TrafficSafety pic.twitter.com/6B6zSMIuwV