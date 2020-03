Zawalił się hotel, który służył do kwarantanny. Pod gruzami około 70 osób

koło 70 osób zostało uwięzionych pod gruzami hotelu, który w sobotę zawalił się w mieście Quanzhou w prowincji Fujian na południowym wschodzie Chin; dotychczas uratowano 38 z nich –poinformowały władze miasta. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną katastrofy, nie ma też informacji o ofiarach śmiertelnych.

Pięciopiętrowy budynek runął około godz. 19.30 czasu miejscowego (godz. 12.30 w Polsce). Miejscowe władze poinformowały, że w akcji ratunkowej bierze udział ponad 700 osób, w tym strażacy i personel medyczny.



Z nagrań opublikowanych w internecie wynika, że na parterze hotelu prawdopodobnie mieściły się lokale usługowe.



Według chińskich mediów budynek został otwarty w czerwcu 2018 roku, miał 80 pokoi, a ostatnio wykorzystywany był do kwarantanny w związku z epidemią koronawirusa.

#Breaking: A hotel building collapsed in Quanzhou, East China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued: reports pic.twitter.com/hV2B3fC7Pm