Anioł Pański i audiencja generalna papieża bez wiernych. Będzie transmisja online

Niedzielna modlitwa Anioł Pański i środowa audiencja generalna papieża Franciszka odbędą się bez udziału wiernych i będą transmitowane z papieskiej biblioteki – ogłosił w sobotę Watykan. Kroki te podjęto w związku z kryzysem na tle szerzenia się koronawirusa.

Taka decyzja nie ma precedensu.



W komunikacie przekazanym dziennikarzom biuro prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało: „Odnośnie wydarzeń najbliższych dni, modlitwa Anioł Pański Ojca Świętego w niedzielę 8 marca odbędzie się w bibliotece Pałacu Apostolskiego, a nie na placu w oknie. Modlitwa będzie transmitowana przez (portal - red.) Vatican News i na ekranach na placu Świętego Piotra”.



Ponadto ogłoszono, że modlitwa zostanie udostępniona przez watykańskie media tym redakcjom, które o to poproszą, by – jak głosi nota – „umożliwić udział wiernym”. Podobny przebieg będzie miała najbliższa audiencja generalna Franciszka w środę 11 marca. Również będzie tylko transmitowana z papieskiej biblioteki.„Decyzja ta jest konieczna, by uniknąć ryzyka szerzenia się wirusa Covid-19 wśród zgromadzonych ludzi podczas kontroli bezpieczeństwa przy wejściu na plac, o co poprosiły także władze włoskie” – oświadczył Watykan.



Ogłosił też, że zgodnie z zaleceniami dyrekcji watykańskiej służby zdrowia do niedzieli 15 marca zawieszony będzie udział wiernych w porannych mszach odprawianych przez papieża w kaplicy Domu Świętej Marty, w którym mieszka. Franciszek będzie odprawiał msze prywatnie – wyjaśniono.



W miniony piątek potwierdzony został pierwszy przypadek koronawirusa w Watykanie. Nieznane są żadne szczegóły dotyczące tego zachorowania.

