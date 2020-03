Koronawirus zmutował. Jedna odmiana jest znacznie bardziej agresywna

Naukowcy z Uniwersytetu w Pekinie przeanalizowali genom wirusa SARS-CoV-2 pobranego od 103 osób. Na podstawie badań doszli do wniosku, że istnieją już dwie odmiany koronawirusa. Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia stoi na stanowisku, że „nie ma dowodów, by wirus się zmieniał”.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



„New Scientist” informuje, że naukowcy zidentyfikowali mutacje w dwóch miejscach genomu. Na tej podstawie stwierdzili, że mamy do czynienia z typem „L” i typem „S”, pierwszy występuje niemal dwa razy częściej.



Zespół Xialou Tanga wykazał, że „L” pochodzi od starszego „S” i pojawił się wkrótce po tym, gdy koronawirus przeszedł ze zwierząt na człowieka i rozprzestrzenia się w sposób bardziej agresywny.



Ian Jones z University of Reading zwraca uwagę, że wirusy zawsze mutują, szczególnie wirusy RNA, a do tej grupy należą koronawirusy. Portal KopalniaWiedzy.pl wskazuje, że gdy taki wirus trafi do układu oddechowego, zaczyna się namnażać, za każdym razem pojawia się u niego kilka mutacji genetycznych.



– Wydaje się, że mamy do czynienia z dwoma typami. Typ „L” może bardziej agresywnie się rozprzestrzeniać, ale w tej chwili nie wiadomo, czy przekłada się to na przebieg samej choroby COVID-19 – przekonuje Ravinder Kanda z Oxford Brookes University.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: KopalniaWiedzy.pl

Eksperci podkreślają, że na razie różnica pomiędzy oboma typami jest tak niewielka, że trudno je uznać za osobne szczepy. Wiele z mutacji nie wpływa na sposób kodowania białek, zatem nie zmienia sposobu działania wirusa, ani objawów chorobowych. Nie można również stwierdzić, że któryś z typów jest bardziej śmiercionośny. Właśnie takie stanowisko reprezentuje WHO, która podkreśla, że badania zespołu Tanga dowodzą jedynie istnienia pewnych różnic genetycznych, a nie istnienia osobnych szczepów.Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 roku na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei. Na całym świecie stwierdzono ponad 100 tysięcy, zmarło około 3,5 tysiąca osób. W Polsce potwierdzono sześć przypadków zakażeń.