Powerbank grozy. Na mężczyźnie zapaliły się spodnie

Pożar spodni na międzynarodowym lotnisku RO Tambo pod Johannesburgiem w RPA. Zapalił się powerbank mężczyzny czekającego na swoją dziewczynę.

Serwis News24.com informuje, że Lwando Mashiamahle czekał na dziewczynę, która poszła kupić bilet lotniczy. W pewnym momencie powerbank, który trzymał w kieszeni gwałtownie rozgrzał się i stanął w płomieniach.



29-latek przyznał, że zostawił urządzenie, by się ładowało całą noc i być może się przegrzało. – Poczułem, że kieszeń robi mi się całkiem ciepła, ale pomyślałem, że to normlane, czasem telefon się nagrzewa, gdy się go używa. Nie spodziewałem się, że stanie w ogniu. Byłem w szoku, nie wiedziałem, co robić – opowiadał.



Mężczyzna nie odniósł obrażeń, ale stracił spodnie. – Na szczeście nic mi się nie stało, ale musiałem szybko znaleźć jakiś sklep, w którym mogłem kupić nową parę spodni – powiedział Mashiamahle z Kapsztadu, który przyjechał do Johannesburga do dziewczyny oraz starać się o pracę.

