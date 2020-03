Prezydent: Prawie 3 mld zł będą przeznaczone na wzmocnienie ochrony zdrowia

Po rozmowie z premierem Mateuszem Morawieckim postanowiliśmy, że znajdziemy dodatkową pulę środków, która wzmocni ochronę zdrowia w Polsce; to będzie 2 mld 750 mln zł – mówił prezydent Andrzej Duda podczas sobotniego spotkania z mieszkańcami Nysy w województwie opolskim.

Prezydent podczas spotkania poruszył temat ochrony zdrowia. – Wczoraj bardzo długo rozmawiałem z panem premierem, dzisiaj rozmawiałem z panem premierem, w związku z tymi wydarzeniami, które miały wczoraj miejsce postanowiliśmy, że znajdziemy dodatkową pulę środków, która wzmocni ochronę zdrowia w Polsce, a teraz będzie dodatkowym zabezpieczeniem walki z koronawirusem – powiedział prezydent Duda.



Pan premier dzisiaj rozmawiał ze mną rano i potwierdził mi, że to będzie 2 mld 750 mln zł. Czyli prawie 3 mld zł będą przeznaczone na ochronę zdrowia – zaznaczył Duda.



Jak mówił dalej środki te będzie można wykorzystać na ochronę zdrowia w Polsce, w tym onkologię. – To jest naprawdę ogromna kwota i to wspomoże system – powiedział prezydent.



W piątek wieczorem wątek Funduszu Medycznego poruszył premier Morawiecki, który wziął udział w wieczornym briefingu, podczas którego prezydent Andrzej Duda ogłosił, że podpisał nowelę przyznającą w 2020 r. rekompensatę w wysokości 1,95 mld zł dla TVP i Polskiego Radia.



Poinformował wówczas również, że rozmawiał z prezydentem o Funduszu Medycznym. – Pan prezydent tutaj podkreśla, jak ważny jest jeszcze ekstra dodatkowy komponent właśnie onkologiczny – powiedział wtedy Morawiecki.

