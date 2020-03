Minister zdrowia: Potwierdzono kolejny przypadek koronawirusa w Polsce

Potwierdzono nowy, szósty przypadek koronawirusa w Polsce – poinformował na konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski. Dodał, że pacjent hospitalizowany jest w Ostródzie, przyjechał z Niemiec. Dotychczas był w kwarantannie domowej, czuje się dobrze.

– Otrzymaliśmy informację o pozytywnym wyniku u jeszcze jednego pasażera autobusu (którym przyjechał z Niemiec pierwszy pacjent z koronawirusem – przy. red.). W związku z tym mamy dwa pozytywne wyniki. Ten pacjent był w kwarantannie domowej cały czas i teraz jest w szpitalu w Ostródzie – oświadczył minister.



Dodał, że ten pacjent czuje się dobrze, pozostali zarażanie koronawirusem „względnie dobrze”. Zaznaczył, że nie ma zagrożenia dla ich życia.



– Na dzień dzisiejszy dane są takie, że mamy 128 hospitalizacji, ponad 1300 osób w kwarantannie i ponad 6 tysięcy osób objętych nadzorem sanitarnym – wskazał Szumowski.



Jednocześnie zaapelował, by – jeśli jest taka konieczność – przestrzegać rygorystycznie kwarantanny i być odpowiedzialnym, nie narażać innych na ryzyko. – Złamanie kwarantanny może podlegać pod kodeks karny, ale głównie apeluję o rozsądek i odpowiedzialność – zaznaczył.



Ministerstwo Zdrowia od środy potwierdziło już łącznie sześć przypadków koronawirusa w Polsce. Wywołuje on chorobę układu oddechowego COVID-19, która charakteryzuje się wysoką gorączką, dusznościami, kaszlem, bólami mięśni i zmęczeniem.

źródło: TVP Info, PAP, IAR

Pierwsza w Polsce osoba (tzw. pacjent zero), u której zdiagnozowano z wtorku na środę chorobę, przebywa w szpitalu w Zielonej Górze. Jest to mężczyzna, który przyjechał autokarem z Niemiec.Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 roku na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei. Na całym świecie stwierdzono ponad 100 tysięcy, zmarło około 3,5 tysiąca osób.