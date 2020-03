Zwłoki na osiedlu. Karetka utknęła na piaszczystej drodze

Na jednej z ulic w podwarszawskim Otwocku mieszkanka znalazła zwłoki mężczyny. Policja potwierdziła w rozmowie z portalem tvp.info, że zmarły był osobą bezdomną.

Do zdarzenia doszło na osiedlu Ługi. Kobieta udała się na spacer i na nieużytkach rolnych w rejonie ulicy Danuty zauważyła leżącego na ziemi mężczyznę. Podeszła do niego i spytała, czy nie potrzebuje pomocy. Ten jednak nie dawał znaku życia.



Mieszkanka zadzwoniła po pogotowie ratunkowe i policję. – Policjanci udali się pod wskazany adres i zabezpieczyli teren – relacjonował w rozmowie z portalem SE.pl nadkom. Daniel Niezdropa z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.



Karetka, która po kilku minutach dotarła na miejsce zdarzenia utknęła na piaszczystej drodze. Żeby ją wyciągnąć potrzebna była pomoc strażaków.



Nadkom. Niezdropa powiedział portalowi tvp.info, że ustalono już tożsamość zmarłego. – To 64-letni mężczyzna bez stałego miejsca zamieszkania. Zwłoki zostały zabezpieczone, zaś materiały przekazane prokuraturze – dodał.

