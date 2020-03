Prezydent podpisał specustawę ws. koronawirusa

– Właśnie dziś w Nysie podpisałem ustawę. Jest gotowa do wysłania i do publikacji. (…) Podpisałem ją najszybciej jak to było możliwe. W najbliższych dniach ustawa umożliwi działanie dyrektorom szpitali, starostom, wszystkim tym, którzy za szpitale odpowiadają, byśmy mogli działać jeszcze szybciej i jeszcze bardziej doraźnie mogli działać, gdyby stwierdzono kolejne przypadki koronawirusa – mówił w Nysie prezydent Andrzej Duda. O podpisaniu ustawy głowa państwa poinformowała w Nysie po wizycie w Szpitalu Powiatowym im. Błogosławionej Siostry Elżbietanki Marii Merkert.

Wcześniej prezydent poinformował, że odbył spotkanie poświęcone przygotowaniu na koronawirusa w województwie opolskim. – Mogę państwu powiedzieć, że po tej konsultacji wiem, że dwie osoby przebywają w tej chwili w szpitalach na kwarantannie, dwie osoby są w tej chwili w kwarantannie domowej, 64 osoby są poddane nadzorowi. Więc nie ma żadnej osoby w tym województwie, u której stwierdzono by występowanie koronawirusa do tej pory – powiedział prezydent.



Podkreślił, że powiatowy szpital w Nysie ma oddział zakaźny i jest przygotowany na przyjęcie pacjentów.



Specustawa w sprawie koronawirusa przewiduje między innymi, że osoby chore na chorobę zakaźną albo osoby podejrzane o zachorowanie na nią mogą podlegać obowiązkowej hospitalizacji. Zapisano w niej też, że w celu przeciwdziałania koronawirusowi pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy w formie zdalnej. Ustawa zakłada również, w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola albo szkoły, możliwość przyznania dodatkowego zasiłku opiekuńczego – nie dłuższego niż czternastodniowy.



Ustawę opublikowano już w Dzienniku Ustaw, w związku z czym ma ona wejść w życie z dniem jutrzejszym.

