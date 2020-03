Turcja obiecuje udaremnianie przepraw migrantów

Turecka straż przybrzeżna poinformowała, że na podstawie rozporządzenia podpisanego przez prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana będzie przeciwdziałać próbom nielegalnego przeprawiania się migrantów do Unii Europejskiej przez Morze Egejskie. Informację przekazała turecka agencja prasowa Anadolu.

– Na wyraźne polecenie prezydenta nie będzie więcej przyzwolenia na przedostawanie się do Europy przez Morze Egejskie – powiedział rzecznik straży. Jak wyjaśnił, powodem tej decyzji jest „wysokie ryzyko i niebezpieczeństwo dla życia”, jakie wiąże się z podejmowaniem tego rodzaju prób.



Dziesiątki tysięcy migrantów i uchodźców usiłuje od ponad tygodnia przedostać się do Grecji drogą lądową oraz morską po ogłoszeniu przez Ankarę, że nie będzie czynić przeszkód w podejmowaniu przez nich prób przedostania się na terytorium Unii Europejskiej.



Widmo kolejnego kryzysu migracyjnego i napływu do Europy migrantów z ogarniętego pożogą wojenną Idlibu, w tym – dżihadystów w przeszłości związanych z Państwem Islamskim, wywołało poważne zaniepokojenie w stolicach Unii Europejskiej. Europejscy liderzy zdają sobie sprawę z tego, że porozumienie migracyjne z 2016 roku, na mocy którego Unia finansowała przetrzymywanie uchodźców w ośrodkach na terytorium Turcji, stało się martwe w związku z instrumentalnym wykorzystywaniem sprawy uchodźców przez Erdogana – oceniła w komentarzu agencja AFP.



Dyplomatyczna przepychanka



Prezydent Turcji próbował uzyskać poparcie swej interwencji zbrojnej w północnej Syrii przez NATO, w zamian za ograniczenie naporu imigrantów chcących przedostać się do Europy z terytorium Turcji. Gdy władze Grecji usztywniły stanowisko i postanowiły nie wpuszczać imigrantów, turecki prezydent oświadczył, że atakując migrantów i odmawiając im prawa wjazdu, kraje Unii Europejskiej, a w pierwszej kolejności – Grecja, „depczą prawa człowieka”.



Tureckie ministerstwo spraw zagranicznych oświadczyło, że wsparcie UE dla Grecji w powstrzymywaniu migrantów na granicy świadczy o ignorowanie unijnych przepisów i wartości, dających każdemu prawo do azylu.



Wcześniej w piątek szefowie MSZ państw Wspólnoty w komunikacie po swym posiedzeniu w Zagrzebiu oznajmili, że decyzja Turcji o otwarciu dla migrantów granicy z Grecją, nie zważając na umowę migracyjną z Unią z 2016 roku, jest nie do przyjęcia i taka presja polityczna zostanie odrzucona.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

„Unia Europejska ponownie wyraża poważne zaniepokojenie sytuacją na granicy grecko-tureckiej i zdecydowanie odrzuca wykorzystanie przez Turcję presji migracyjnej do celów politycznych” – napisali ministrowie w oświadczeniu.W tle sporu między Unią z Turcją głos w tej sprawie zabrał w piątek także premier Grecji Kyriakos Micotakis, który ocenił w rozmowie z CNN, że umowa migracyjna z 2016 roku jest „martwa”. Oskarżył Ankarę o wspomaganie napływu tysięcy ludzi na granicę Turcji z Grecją.