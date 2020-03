Polacy utknęli na wycieczkowcu u wybrzeży Azji. Powodem koronawirus

Około stu Polaków znajduje się na statku wycieczkowym, który nie został wpuszczony do portu Phuket na Tajlandii z powodu obecności Włochów na pokładzie – poinformowało polskie biuro podróży organizujące wyjazdy po Azji Południowo - Wschodniej. Osoby te przebywały w ciągu ostatnich 14 dni w swojej ojczyźnie i mają zakaz wjazdu do Malezji, Tajlandii, Malezji i Singapuru według rozporządzeń tych państw. Statek Costa Fortuna ma zostać przekierowany do Singapuru.

Włoski przewoźnik Costa Crociere poinformował na Twitterze, że na pokładzie wycieczkowca nikt nie jest zakażony koronawirusem ani nie ma żadnej osoby z podejrzeniem Covid-19. Dodano, że zejście na ląd w Pukhet nie było możliwe ze względu na restrykcje nałożone przez władze tajlandzkie w ostatnim czasie. W kwestii statku Costa Fortuna dotyczą one 64 Włochów (z 173 na pokładzie), którzy w ciągu 14 dni przebywali we Włoszech.



Dyrektor generalny międzynarodowej spółki Neil Palomba opublikował wideo z komunikatem, dementując informacje o pozytywnym przypadku koronawirusa lub jego podejrzeniu na pokładzie Costa Fortuna. Władze Tajlandii nie pozwoliły jednak, aby ktokolwiek zszedł z pokładu.



Wycieczkowiec nie został przyjęty do portu Phuket na Tajlandii, po czym został skierowany do Penang w Malezji, która również odmówiła przyjęcia podróżnych. Statek Costa Fortuna został skierowany do Singapuru, gdzie ma dotrzeć w niedzielę. Na pokładzie znajduje się 1631 pasażerów i 984 osoby z załogi.

Costa Crociere clarifies that there is no suspect case on board Costa Fortuna. Disembarkation in Pukhet has not been possible due to restrictions imposed in the last hours by Thailandese authorities on Italians that have transited in Italy in the last 14 days.