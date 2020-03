Prorok gwałcił dzieci. Sąd nie poznał się na jego „duchowych kąpielach”

Pastor Michael Oluronbi, który ogłosił się prorokiem gwałcił dzieci w ramach „duchowych kąpieli”. Sąd w angielskim mieście Birmingham skazał go na 34 lata więzienia.

Guru-gwałciciel walczy o odnowę moralną ludzkości Naiwność ludzka nie zna granic. Taki wniosek płynie z historii Gurmeeta Ram Rahima Singha. Indyjski guru został właśnie skazany na dożywocie za... zobacz więcej

Przed sądem dowiedziono, że w ciągu ostatnich ponad 20 lat duchowny wielokrotnie gwałcił sześć dziewczynek i chłopca. Sam potwierdził, że robił to, by odegnać zło. W styczniu 60-latek został uznany winnym, teraz zapadł wyrok – informuje BBC.



Oluronbi został skazany między innymi za 15 przypadków gwałtów oraz dwóch napaści seksualnych, których miał dokonać służąc w Cherubim and Seraphim Church w Edgbaston.



Razem z pastorem skazano jego żonę Julianę Oluronbi, która miała aranżować aborcje u czterech zgwałconych dziewczynek. Kobieta została skazana na 11 lat więzienia za pomaganie i podżeganie do gwałtów.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: BBC

Wydając wyrok sędzia Sarah Buckingham oceniła, że była to „jedna z najohydniejszych spraw o wielokrotne wykorzystywanie dzieci w historii sądownictwa”.Duchowny z dzielnicy Birminghan Longbridge został aresztowany na lotnisku w tym mieście w maju ubiegłego roku, gdy próbował zbiec do Nigerii. Po aresztowaniu opowiedział podczas przesłuchania, że to „sam diabeł kazał mu to robić”.