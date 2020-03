97 lat temu urodził się Jan Rodowicz „Anoda”

97 lat temu, 7 marca 1923 roku, urodził się Jan Rodowicz „Anoda”, harcerz, żołnierz Szarych Szeregów, oficer Armii Krajowej. Uczestnik najważniejszych akcji Grup Szturmowych był czterokrotnie ranny. Walczył w Powstaniu Warszawskim. Został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari i dwukrotnie Krzyżem Walecznych. Zginął w niewyjaśnionych okolicznościach 7 stycznia 1949 roku podczas brutalnego śledztwa w budynku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie.

„Anoda” uczestniczył w najważniejszych akcjach bojowych Grup Szturmowych Szarych Szeregów – akcji pod Arsenałem, odbicia więźniów pod Celestynowem, akcji w Wilanowie. W Powstaniu Warszawskim walczył w Batalionie „Zośka” na Woli i Czerniakowie.



W 1945 r. został dowódcą oddziału dyspozycyjnego szefa Obszaru Centralnego Delegatury Sił Zbrojnych płk Jana Mazurkiewicza „Radosława”. Prowadził akcje propagandowe skierowane przeciwko władzom komunistycznym, rozpoznawał urzędy bezpieczeństwa publicznego i więzienia, ochraniał odprawy dowództwa Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj. Zajmował się też ekshumacjami i pogrzebami poległych towarzyszy, a na Powązkach utworzył kwaterę powstańczą.



W styczniu 2018 roku podczas obchodów rocznicowych przed budynkiem Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, okoliczności aresztowania Jana Rodowicza, wspominał jego kolega – żołnierz Batalionu „Zośka” – Jakub Nowakowski „Tomek”.



– Pomimo ujawnienia się i amnestii, został aresztowany przez bezpiekę w samą wigilię Bożego Narodzenia 1948 r. i uwięziony w dawnej siedzibie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, gdzie utracił życie – mówił.

Bratanek Jana Rodowicza „Anody” – Jan Rodowicz – powiedział Polskiemu Radiu, że jego wuj został aresztowany, jako jeden z pierwszych żołnierzy Zgrupowania „Radosław”.– Janek ujawnił po wojnie na apel „Radosława”. Bracia oczywiście zakopali broń, przyjęli, że trzeba teraz Polskę odbudowywać. Nie czas na to, żeby znowu walczyć, trzeba żyć i trzeba tworzyć. To był początek represji, jakie UB zaczął stosować wobec studentów. Zaczęto zakładać kartoteki i inwigilować. Janek był jednym z pierwszych aresztowanych – powiedział.

W grudniu 2018 r. bratanek „Anody” przypomniał, że wielką zasługą jego wuja było upamiętnianie żołnierzy batalionu „Zośka”, do którego należał.



– Po wojnie zajmował się zarówno ekshumacjami poległych, jak również namawiał, a wręcz zmuszał swoich kolegów, żeby pisali pamiętniki. Mówił, że pamięć o tym, co oni robili, musi być utrwalana. Dzięki temu powstała dokumentacja batalionu „Zośka”. On wydawał taki biuletyn historyczny, w którym agitował, by wspomnienia spisywać, żeby to nie uległo zapomnieniu – dodał.



Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski mówił, że Jan Rodowicz „Anoda” i jego przyjaciele z AK marzyli o wolnej Polsce. Podczas otwarcia wystawy poświęconej „Anodzie” w gmachu dawnego komunistycznego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie w lutym (2020), dyrektor Ołdakowski przypomniał, że Jan Rodowicz, który po wojnie studiował wymarzoną przez siebie architekturę, był także utalentowanym twórcą.



– Czekała na nich katownia UB, czekały przerażające przesłuchania. Na szczęście nie wszyscy jak „Anoda” zginęli. Tysiące z nich przewinęło się tu z fałszywymi oskarżeniami. Nie traktowano ich jak bohaterów, a jak przestępców. O tej niesprawiedliwości opowiada to miejsce. Opowiadamy o „Anodzie” także jako o przyszłym architekcie, człowieku o wielkim talencie nie tylko organizacyjnym, ale też plastycznym – mówił.



Od 2011 roku Muzeum Powstania Warszawskiego przyznaje Nagrodę im. Jana Rodowicza. Dyrektor placówki Jan Ołdakowski podkreślał (2015), że wyróżnienie to, nieprzypadkowo nosi imię „Anody”.

– Coś, co uczyniło najważniejszego z pokolenia AK-owców, Jana Rodowicza „Anodę” to umiejętność pracy z ludźmi. Stworzenie legendy człowieka, który mimo odniesionych w powstaniu ran, mimo niepełnosprawności, potrafił tryskać humorem, potrafił organizować życie na studiach, namawiać kolegów do spisania swoich wspomnień z okresu Powstania i do tego, by wszyscy koledzy z oddziałów zostali ekshumowani i przeniesieni na Powązki, sam wreszcie brał udział w konspiracji antykomunistycznej – mówił Ołdakowski.



„Anoda” został aresztowany 24 grudnia 1948 roku przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Zginął 7 stycznia 1949 roku, podczas przesłuchania.



O śmierci „Anody” rodzinę powiadomiono dopiero 1 marca. Wcześniej, 12 stycznia, jego ciało zostało anonimowo pogrzebane na Cmentarzu Powązkowskim. Bliscy Rodowicza potajemnie przeprowadzili ekshumację i trumnę umieszczono w rodzinnym grobie na Starych Powązkach. Symboliczny grób znajduje się także w Kwaterze „na Łączce” Cmentarza Wojskowego w Warszawie.



Jan Rodowicz został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. „Anoda” jest patronem drużyn harcerskich i ulic, bohaterem filmów dokumentalnych, książek oraz spektaklu Teatru Telewizji.