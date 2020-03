„W Rosji negują zbrodnię katyńską za cichym przyzwoleniem państwa”

Zakłamywanie faktów jest jednym elementów polityki historycznej Kremla. Dotyczy to między innymi zbrodni katyńskiej. – Myślę, że autorzy zaprzeczający sowieckiej winie nie są oficjalnymi rzecznikami państwa, ale jednak działają za jego cichym przyzwoleniem – ocenił Aleksandr Gurjanow, szef polskiej sekcji Stowarzyszenia Memoriał.

W sobotę w RIA Nowosti ukazał się artykuł Władisława Szwieda, który zasugerował, że zbrodni katyńskiej dokonali Niemcy. – Szwied nie jest historykiem, ale do 1991 roku był II sekretarzem KC Komunistycznej Partii Litwy. Był zatem wysokim rangą funkcjonariuszem – zwrócił uwagę Gurjanow w rozmowie z Telewizją Biełsat.



– Wśród negacjonistów zbrodni katyńskiej nie ma porządnych historyków. Zdarzają się tam wprawdzie profesorowie historii, ale specjalizujący się w innych dziedzinach. Zetknąłem się z nimi na spotkaniu, gdzie wygłaszali swoje tezy i próbowali się powoływać na badania archiwalne, których nie było. Jednym słowem to szarlatani, którzy zresztą nie mają żadnej formalnej organizacji – mówił historyk.



– Jedyną osobą, która znała się na szczegółach sprawy katyńskiej, był zmarły 3 lata temu Siergiej Strygin. To on wspomagał swoich pozostałych starszych kolegów wiedzą, fałszując przy tym fakty. Razem ze Szwiedem napisali w 2005 roku wspólną, kluczową publikację negującą Katyń. Strygin był asystentem innego negacjonisty Jurija Muchina, któremu przekazywał wyniki swoich badań. Na ich kanwie Muchin pisał książki poświęcone rusofobii – dodał Gurjanow.



Ekspert ze Stowarzyszenia Memoriał wskazał, że nie wszystkie rosyjskie media „fala publikacji negujących zbrodnię katyńską”. W poczytnej i szanowanej gazecie „Wiedomosti” opublikowano mój tekst o Katyniu w duchu zupełnie przeciwnym. I to nie było z mojej inicjatywy – gazeta sama się do mnie zwróciła o ten artykuł – przyznał.

źródło: TV Biełsat

– Nie wykluczam, że publikacja Szwieda może być reakcją na publikację „Wiedomosti”. Niezależne media są dużo słabsze niż te mainstreamowe i prorządowe, jednak podejmują próby przeciwdziałania negocjanistom. I robią to właśnie teraz, również w związku z ostatnimi wypowiedziami Władimira Putina fałszującymi historię – dodał.– Negacjoniści wymieniają zresztą w swoich publikacjach z uporem argumenty, które dawno zostały już obalone, licząc na ignorancję społeczeństwa i nieznajomość faktów. Myślę, że autorzy zaprzeczający sowieckiej winie nie są oficjalnymi rzecznikami państwa, ale jednak działają za jego cichym przyzwoleniem – ocenił.