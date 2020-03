Aktor niemal umarł po ugryzieniu przez kraba

Aktor wystepujący w serialu „FBI” Derek Hedlund mógł umrzeć po ugryzieniu przez kraba. W rozmowie z plotkarskim serwisem PageSix.com wskazał, że lekarze obawiali się, że będą musieli mu amputować nogę.

Hedlund opowiedział, że do incydentu doszło w lipcu ubiegłego roku w Red Bank w stanie New Jersey. Pomagał koledze ze skuterem wodnym, gdy w pewnym momencie ugryzł go krab, zostawiając na nodze małe nacięcie. Do rany wdała się groźna mięsożerna bakteria z rodziny przecinkowców.



Aktor zrelacjonował rozmowę z lekarzem. – „Widzi pan tę linię na nodze? Tak rozwija się wibrioza (choroba bakteryjna – przyp. red.)” – opowiadał. Wskazał, że jeżeli linia doszłaby do konkretnego punktu, lekarze musieliby amputować nogę, żeby ratować jego życie.



Hedlung zdradził, że gdy leżał w szpitalu zadzwonili do niego producenci serialu, prosząc żeby wrócił do gry w drugim sezonie „FBI”. Wskazał, że zgodził się wbrew sugestiom lekarzy, na planie zaś gdy musiał gonić „terrorystów” po nowojorskim Central Parku ból był „straszliwy”.

#wieszwiecej Polub nas