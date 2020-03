Tak wygląda koronawirus. Naukowcy opublikowali zdjęcia

Grupa chińskich badaczy opublikowała pierwsze zdjęcia koronawirusa. Fotografię wykonano w laboratorium w południowych Chinach przy użyciu mikroskopu elektronowego.

Zdjęcia wykonano w Southern University of Science and Technology w mieście Shenzen, które również zostało dotknięte epidemią. Do wykonania wirusy musiały zostać zamrożone. Cały proces trwał ponad miesiąc.



– Zostały one pokazane w stanie, w jakim wystąpiłyby w naturze. To optymalne rozwiążanie – wskazał prof. Liu Chuang, który zwrócił uwagę, że uwieczniono również zmiany dokonane w komórce przez wirusy.



Odkrycie pozwoli w opracowywaniu lekarstw i szczepionek przeciwko koronawirusowy – podkreślił Liu Lei, sekretarz organizacji partyjnej w Trzecim Szpitaul w Shenzen.



Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w Wuhan w środkowych Chinach. Według najnowszych danych na całym świecie zanotowano ponad sto tysięcy potwierdzonych przypadków COVID-19. Liczba ofiar śmiertelnych zbliża się do 3,5 tysiąca. W Polsce potwierdzono pięć przypadków zakażeń.

