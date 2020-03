Majątek za koszulkę Jamesa. Zysk trafi do fundacji Bryanta

Koszulka, w której słynny koszykarz Los Angeles Lakers LeBron James wystąpił w lutowym Meczu Gwiazd w Chicago osiągnęła na aukcji aż 630 tysiące dolarów - poinformował portal bleacherreport.com. To rekordowa kwota za tego typu pamiątkę. Poprzedni rekord należał do legendarnego Michaela Jordana.

Koszulka reprezentacji USA, w której Jordan wystąpił w igrzyskach w Los Angeles sprzedana została w 2017 roku dokładnie za 273 904 dolary.



W 69. edycji Meczu Gwiazd, rozegrany m17 lutego w Chicago, drużyna LeBrona Jamesa pokonała ekipę Giannisa Antetokounmpo 157:155. Najlepszym graczem tego spotkania, podczas którego upamiętniono tragicznie zmarłego Kobe'ego Bryanta, został skrzydłowy zwycięzców Kawhi Leonard. Sam James zdobył 23 punkty i miał 6 asyst.



Jak poinformowała liga NBA i Związek Graczy (NBPA) dochód ze sprzedaży koszulek uczestników lutowego spotkania All Star zostanie przekazany na dwie fundacje Bryanta: Mamba on Three Fund i Mamba& Mambacita Sports Foundation.



Jedna z największych gwiazd NBA, pięciokrotny mistrz z Los Angeles Lakers (2000-2002, 2009-2010) i dwukrotny mistrz olimpijski z reprezentacją USA (2008 i 2012) zginął 26 stycznia w katastrofie helikoptera w kalifornijskim Calabasas. Na pokładzie maszyny była także 13-letnia córka Bryanta – Gianna zapowiadająca się na koszykarski talent oraz siedem innych osób.

