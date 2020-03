Hierarchy z Watykanu nie wpuszczono na uniwersytet w Chicago

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji arcybiskup Rino Fisichella, zaproszony na uniwersytet w Chicago, po przybyciu do USA dowiedział się, że nie może przyjść na uczelnię. Hierarcha urodził się w Codogno w Lombardii, ognisku koronawirusa.

Kilkanaście przypadków koronawirusa na statku płynącym po Nilu Do 15 wzrosła liczba osób zakażonych koronawirusem w Egipcie. 12 przypadków wykryto na statku wycieczkowym płynącym po Nilu z Asuanu do Luksoru... zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



O tej sytuacji jeden z bliskich współpracowników papieża Franciszka opowiedział włoskiej telewizji RAI.



W telefonicznej wypowiedzi dla popularnego programu publicystycznego „Porta a Porta” w piątek wieczorem abp Fisichella wyjaśnił, że kiedy przyleciał do Chicago, otrzymał informację od uniwersytetu, który go zaprosił na wykład, że ma się tam nie stawiać.



– To prawda, że jestem z Codogno, ale nie byłem tam od ponad roku – stwierdził szef watykańskiego urzędu. Następnie dodał: „To oczywiste, że polecenie wydała administracja uniwersytetu. Dano mi znać, że będzie lepiej, jeśli tam nie przyjdę”.



– Ale ja już jestem w Stanach Zjednoczonych. W każdym razie wracam do Włoch – zapowiedział abp Fisichella.

#wieszwiecej Polub nas

Licząca 15 tysięcy mieszkańców miejscowość Codogno koło Lodi na północy zaczęła być znana także za granicą, bo to tam 20 lutego potwierdzono pierwszy przypadek zarażenia koronawirusem na terytorium Włoch.



Na tamtejsze pogotowie zgłosił się w ciężkim stanie 38-letni mężczyzna. Kiedy test wykazał u niego obecność wirusa, w szpitalu podniesiono alarm. Okazało się potem, że zaraziło się od niego kilka osób z personelu medycznego.



Całe miasteczko zostało odcięte od świata i uznane za tzw. czerwoną strefę jako jedno z ognisk zachorowań. Mieszkańcy nie mogą go opuszczać od dwóch tygodni, nikt też nie jest tam wpuszczany.



Codogno stało się jednym z symboli obecnego kryzysu epidemiologicznego we Włoszech.